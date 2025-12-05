Lionel Messi: “Mən statistikanı sevmirəm və ona önəm vermirəm”

“İnter Mayami”nin hücumçusu Lionel Messi statistikaya münasibəti barədə açıqlama verib.
İdman.Biz xəbər verir ki, futbolçunun açıqlamasını ESPN nəşri dərc edib.
Argentinalı ulduz bildirib ki, şəxsi göstəriciləri ön planda tutmur:
“Bu gün insanlar statistikaya çox diqqət edir, amma mən onu o qədər də sevmirəm. Rekord qırmaq və ya kimisə keçmək üçün mütləq qol vurmalı və ya ötürmə etməli olduğumu düşünmürəm. Mən futbolla yaşayıram və ondan zövq alıram. Oyunda vacib fiqur olmaq xoşuma gəlir, amma heç vaxt statistika üçün oynamamışam”.
38 yaşlı L.Messi “İnter Mayami”nin heyətində MLS-də 33 oyuna çıxıb. O, həmin matçlarda 35 qol vurub, 21 məhsuldar ötürmə edib.