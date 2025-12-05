5 Dekabr 2025
AZ

Bu gün DÇ-2026-nın püşkü atılacaq: Mundialın proseduru ilə bağlı nələri bilmək lazımdır? - İDMAN.BİZ İCMALI

Futbol
Təhlil
5 Dekabr 2025 11:18
43
Bu gün DÇ-2026-nın püşkü atılacaq: Mundialın proseduru ilə bağlı nələri bilmək lazımdır? - İDMAN.BİZ İCMALI

Dekabrın 5-də, cümə günü, Vaşinqtonda Con F. Kennedi adına İcraedici İncəsənətlər Mərkəzində 2026-cı il futbol üzrə dünya çempionatının final püşkü atılacaq.

İdman.Biz-in məlumatına görə, püşkatma tarixdə ilk dəfə rekord sayda - 48 yığmanı qruplar üzrə böləcək və ABŞ, Kanada və Meksikanın ev sahibliyi edəcəyi ən böyük mundiala doğru gerisayımı faktiki olaraq başlatmış olacaq. Püşkatma mərasiminin başlanması Bakı vaxtı ilə 21:00-a planlaşdırılıb.

Əvvəlki dünya çempionatlarının püşklərindən fərqli əsas məqam - yeni miqyas və strukturun tətbiqidir: səkkiz qrup əvəzinə 12 qrup (A–L) olacaq və hərəsində dörd komanda mübarizə aparacaq. Üstəlik, mərasim zamanı bütün iştirakçılar müəyyənləşməyib: dördüncü səbətə əvvəlcədən Avropa pley-offunun dörd qalibi və qitələrarası pley-offun iki qalibi daxil edilib, bunlar isə sonradan bəlli olacaq.

Prosedurda da bir neçə ciddi “düzəliş” edilib. Komandalar FIFA reytinqinə əsasən (19 noyabr 2025-ci il buraxılışı) hərəsində 12 yığma olmaqla dörd səbətə bölünüb. Ev sahibləri avtomatik olaraq 1-ci səbətə yerləşdirilib və qruplardakı yerləri əvvəlcədən müəyyən olunub: Meksika – A1, Kanada – B1, ABŞ – D1. Daha sonra püşkatma 1, 2, 3 və 4-cü səbətlər üzrə davam edəcək, 2–4-cü səbətlər üzrə komandaların qruplardakı yerləri isə əvvəlcədən müəyyən edilmiş paylanma şablonuna uyğun təyin ediləcək.

Daha bir yenilik - güclü yığmaların pley-off şəbəkəsinin iki yarısına sərt şəkildə “ayrılmasıdır”: prosedur sənədlərində qeyd olunub ki, reytinqin birinci və ikinci yığmaları (İspaniya və Argentina), həmçinin üçüncü və dördüncü sıradakı komandalar (Fransa və İngiltərə) püşkatma zamanı yarımfinala gedən fərqli yollara yönləndiriləcək, beləliklə, onların turnirin son mərhələlərinə qədər qarşılaşmaması təmin ediləcək.

Konfederasiyalar üzrə məhdudiyyətlər prinsipial olaraq qüvvədə qalır, lakin 48 komanda səbəbindən daha önəmli olur: adi qaydada bir qrupda eyni konfederasiyadan yalnız bir komanda ola bilər, istisna – UEFA-dır (Avropanın 16 yerlik kvotası səbəbindən qrupda iki Avropa yığması ola bilər). Dördüncü səbətdəki pley-off iştirakçıları üçün də gələcək qaliblərin potensial konfederasiyaları nəzərə alınmaqla məhdudiyyətlər tətbiq edilir.

Azarkeşlər və təşkilatçılar üçün mühüm nüans: püşkatma yalnız qrup mərhələsinin rəqiblərini müəyyən edəcək. Oyunların stadionlar üzrə bölünməsi və matçların dəqiq başlama vaxtları isə dekabrın 6-da yenilənmiş təqvimlə ayrıca təsdiqlənəcək.

2026-cı il dünya çempionatının püşk səbətləri

1-ci səbət

Kanada, Meksika, ABŞ, İspaniya, Argentina, Fransa, İngiltərə, Braziliya, Portuqaliya, Niderland, Belçika, Almaniya

2-ci səbət

Xorvatiya, Mərakeş, Kolumbiya, Uruqvay, İsveçrə, Yaponiya, Seneqal, İran, Cənubi Koreya, Ekvador, Avstriya, Avstraliya

3-cü səbət

Norveç, Panama, Misir, Əlcəzair, Şotlandiya, Paraqvay, Tunis, Fil Dişi Sahili, Özbəkistan, Qətər, Səudiyyə Ərəbistanı, Cənubi Afrika Respublikası

4-cü səbət

İordaniya, Kaboverde, Qana, Kurasao, Haiti, Yeni Zelandiya

Avropa pley-offunun A yolunun qalibi (Bosniya və Herseqovina, İtaliya, Şimali İrlandiya və ya Uels)

Avropa pley-offunun B yolunun qalibi (Albaniya, Polşa, İsveç və ya Ukrayna)

Avropa pley-offunun C yolunun qalibi (Kosovo, Rumıniya, Slovakiya və ya Türkiyə)

Avropa pley-offunun D yolunun qalibi (Çexiya, Danimarka, Şimali Makedoniya və ya İrlandiya)

Qitələrarası pley-off turniri 1-in qalibi (Kongo Demokratik Respublikası, Yamayka və ya Yeni Kaledoniya)

Qitələrarası pley-off turniri 2-nin qalibi (Boliviya, İraq və ya Surinam)

Teymur Tuşiyev

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

"Ayaks"ı Bakıda neçə azarkeş dəstəkləyəcək?
11:42
Futbol

"Ayaks"ı Bakıda neçə azarkeş dəstəkləyəcək?

Qarşılaşma dekabrın 10-da Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda, saat 21:45-də start götürəcək
Lionel Messi: “Mən statistikanı sevmirəm və ona önəm vermirəm”
11:30
Futbol

Lionel Messi: “Mən statistikanı sevmirəm və ona önəm vermirəm”

38 yaşlı L.Messi hələ də futbol oynamaqdan zövq aldığını bildirib
“Beşiktaş”da böhran bitdi: Rafa Silva derbi öncəsi qayıtdı
11:06
Futbol

“Beşiktaş”da böhran bitdi: Rafa Silva derbi öncəsi qayıtdı

Portuqaliyalı ulduz yenidən komanda ilə məşqlərə başlayıb
Joan Laporta “Barselona”nın planlarını açıqladı: Arauxo, ulduz transfer və Erik Qarsiya qərarı
10:25
Futbol

Joan Laporta “Barselona”nın planlarını açıqladı: Arauxo, ulduz transfer və Erik Qarsiya qərarı

Klub prezidenti Arauxonun çox həssas və emosional xarakterə malik olduğunu bildirib
AFFA prezidenti DÇ-2026-nın püşkatma mərasiminə qatılacaq
10:13
Futbol

AFFA prezidenti DÇ-2026-nın püşkatma mərasiminə qatılacaq

Dünya çempionatı 2026-cı ilin 11 iyun – 19 iyul tarixləri aralığında ABŞ, Kanada və Meksikada təşkil olunacaq
Ruben Amorim: “Məyusam, əsəbləşirəm”
09:19
Futbol

Ruben Amorim: “Məyusam, əsəbləşirəm”

Baş məşqçi hücumçu dəyişiklikləri və həlledici epizodla bağlı emosional açıqlaması gündəm olub

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?
2 Dekabr 13:33
Futbol

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?

Yüksək tələbat səbəbilə biletlər qısa müddətdə tükənə bilər
“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
3 Dekabr 11:39
Cüdo

“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Azərbaycan çempionatında komandanın şansları barədə “Judo Club 2012”-nin baş məşqçisi danışıb
“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ
4 Dekabr 12:29
Futbol

“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ

Azərbaycan futbolunun əfsanəsinin səmimi etirafları
Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
3 Dekabr 12:06
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz