“EA Sports FC 26” oyununda Dioqo Jotanın xatirəsinə forma təqdim olunub - VİDEO

Portuqaliyanın mərhum futbolçusu Dioqo Jotanın xatirəsinə məşhur “EA Sports FC 26” oyununda yeni xüsusi forma əlavə edilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, iyulda vəfat edən Jota kompüter oyunlarının böyük həvəskarı olub və 2021-ci ildə PS platformasında “FIFA Ultimate Team Champions” reytinqində dünya birincisi olmuşdu.
Yeni formanı əldə etmək çox sadədir - oyunçu matçda qələbə qazanmalı və komandasında üç və ya daha çox portuqaliyalı futbolçu olmalıdır.
Bu yenilik Jotanın videooyunlara bağlılığını və qeymer dünyasında qazandığı uğurları qeyd etmək məqsədi daşıyır.