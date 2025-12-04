Abubakar Sergen Yalçını hədəfə aldı: “Beşiktaş”ı biz çempion etdik, indi də etsin görək”

4 Dekabr 2025
Futbol
Xəbərlər
4 Dekabr 2025 13:16
36
“Neftçi” futbol klubunun hücumçusu Vinsent Abubakar keçmiş baş məşqçisi Sergen Yalçınla bağlı səs-küy yaradacaq açıqlamalar verib.

İdman.Biz xəbər verir ki, kamerunlu futbolçu Ertem Şenerə müsahibəsində 2021-ci ildə qazanılan çempionluqda əsas payın futbolçulara məxsus olduğunu bildirib.

“O dövrdə böyük işi görən və çempiona olan biz futbolçular idik. “Beşiktaş”ı Sergen Yalçın deyil, biz çempion etdik. O kuboku sahədə mübarizə aparan futbolçu qrupu qazandı. Baş məşqçi eyni baş məşqçidir, hətta indiki heyətdə o dövrdən daha böyük futbolçular var. Əgər belədirsə, indi də çempion etsin, biz də görək. Tək məqsəd çempionluqdur”, - deyə hücumçu vurğulayıb.

Təcrübəli hücumçu keçmiş komandasındakı münasibətlərdən də danışıb. O, klubda işləyənlərin bir neçəsi və Valentin Rozye ilə əlaqəsinin davam etdiyini, lakin artıq “Beşiktaş”ın oyunlarını izləmədiyini deyib:

“Orada çox gözəl mövsümlərim keçdi, səviyyə çox fərqli idi, amma uzun müddətdir matçlarını izləmirəm”.

Abubakar İstanbul klubunun azarkeşlərini xüsusi vurğulayaraq, “Beşiktaşın çox xüsusi fanatı var. Orada qaldığım müddətdə iz qoydum, adımı klub tarixinə yazdırdım və bir çox kubok qazandım”, - deyə hücumçu əlavə edib.

