4 Dekabr 2025
“Sumqayıt” və “Şamaxı”nın baş məşqçiləri cəzalandırılıb

4 Dekabr 2025 13:30
“Sumqayıt” və “Şamaxı”nın baş məşqçiləri cəzalandırılıb

“Şamaxı”nın baş məşqçisi Ayxan Abbasov cəzalandırılıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə AFFA İntizam Komitəsinin iclasında qərar qəbul olunub.

Mütəxəssis Misli Premyer Liqasının XIII turunda baş tutan “Şamaxı” – “Sumqayıt” oyununun 88-ci dəqiqəsində rəqib komandanın texniki zonasına aqressiv şəkildə daxil olduğuna görə cəzalandırılıb. Baş məşqçi 1 oyunluq diskvalifikasiya edilib, “Şamaxı” isə 2000 manat cərimələnib.

İntizam Komitəsi “Sumqayıt”ın baş məşqçisi Saşa İliçə daha ağır cəza verib. Mütəxəssis “Şamaxı” ilə matçda rəqib komandanın texniki zonasına qeyri etik ifadə və ya hərəkətə görə 4 oyunluq diskvalifikasiya olunub. “Sumqayıt” klubu isə baş məşqçinin hərəkətinə görə 10000 manat cərimələnib.

Bundan əlavə “Sumqayıt” 5 futbolçusunun sarı vərəqə almasına görə 700 manat cərimələnib.

XIII turun “İmişli” – “Sabah” oyununda azarkeşləri tərəfindən pirotexniki vasitədən istifadə edildiyinə görə meydan sahibləri 3000 manat cərimələnib.

“Qəbələ” – “Araz-Naxçıvan” matçında isə meydan sahiblərinin futbolçusu Murad Musayev ikici sarıdan qırmızı vərəqə aldığı üçün 1 oyunluq cəzalanıb. Onun hərəkətinə görə bölgə təmsilçisi 500 manat cərimələnib.

