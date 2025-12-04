4 Dekabr 2025
AZ

FİFA referisi “İmişli” – “Sabah” oyunundan danışdı: “VAR müdaxiləsi qətiyyən yanlışdır” - VİDEO

Futbol
Xəbərlər
4 Dekabr 2025 14:14
43
FİFA referisi “İmişli” – “Sabah” oyunundan danışdı: “VAR müdaxiləsi qətiyyən yanlışdır” - VİDEO

Azərbaycan kubokunun 1/8 final mərhələsində “Sabah” səfərdə “İmişli”ni məğlub edib – 2:1. “Bayquşlar” bu nəticənin ardından ölkə kubokunda 1/4 final mərhələsinə yüksəlib.

Görüşdə “Sabah”ın qapısına təyin olunan penalti müzakirələrə səbəb olub.

Matçın ikinci hissəsində baş hakim Kamal Umudlu VAR müdaxiləsindan sonra qonaqların futbolçusu Umarali Raxmonaliyevin əllə oynadığını bildirərək penalti qərarı verdi. “Sabah” tərəfi isə bu qərarla razılaşmır, onların topun oyunçunun üzünə dəydini iddia edir.

Sabiq FIFA referisi Deniz Ateş Bitnel epiozdla bağlı şərh verib.

“Məncə, top üzünə dəyib. Ələ gələn top yumşalar, əl isə geri çəkilir. Topun yuxarı doğru sıçramasından da bunun üzə dəydiyini düşünürəm. Bir də ki, biz belə videonu dəfələrlə izləyib qərar verə bilmədiyimiz halda, VAR-ın müdaxiləsi qətiyyən yanlışdır”, - deyə o, idmanxeber.az-a açıqlamasında deyib.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Niko Uilyams “Real Madrid”in hədəfində - 90 milyon ödənilə bilər
15:02
Futbol

Niko Uilyams “Real Madrid”in hədəfində - 90 milyon ödənilə bilər

Vinisiusun gedişi baş verərsə, Madrid klubu ulduz cinah oyunçusunu aktivləşdirməyə hazırdır
AFFA 4 komandaya texniki məğlubiyyət verdi
14:50
Futbol

AFFA 4 komandaya texniki məğlubiyyət verdi

U-14 Qızlar Liqasında “Pirallahı” və “Ümid” komandalarına heyətdə yetərsay olmadığı üçün texniki məğlubiyyət verilib
“İmişli Bələdiyyəspor”un futbolçusu diskvalifikasiya edilib
14:10
Futbol

“İmişli Bələdiyyəspor”un futbolçusu diskvalifikasiya edilib

Oyunçu “Ağsu” ilə matçın 77-ci dəqiqəsində qırmızı vərəqə aldıqdan sonra hakimi itələyib, sonra ayaqla zərbə endirib
Azərbaycanlı futbolçunun toyu olacaq
13:47
Futbol

Azərbaycanlı futbolçunun toyu olacaq

Toy mərasimi “Təbrik” şadlıq sarayında və məhdud çərçivədə olacaq
Şamaxı klubu 1000 manat cərimələnib, məşqçisi dörd oyunluq cəza alıb
13:40
Futbol

Şamaxı klubu 1000 manat cərimələnib, məşqçisi dörd oyunluq cəza alıb

Buna mütəxəssisin XII turda “Zirə-2” ilə matçda hakimi təhqir etməsi səbəb olub
“Napoli” yanvarda yarımmüdafiəçi axtarışına çıxır - Kobi Meinu əsas namizəddir
13:35
Futbol

“Napoli” yanvarda yarımmüdafiəçi axtarışına çıxır - Kobi Meinu əsas namizəddir

Kontenin komandasındakı zədə böhranı klub rəhbərliyini təcili transferə məcbur edir

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?
2 Dekabr 13:33
Futbol

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?

Yüksək tələbat səbəbilə biletlər qısa müddətdə tükənə bilər
“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
3 Dekabr 11:39
Cüdo

“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Azərbaycan çempionatında komandanın şansları barədə “Judo Club 2012”-nin baş məşqçisi danışıb
Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
3 Dekabr 12:06
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
“Şəkil çəkdirib getdilər” iddiası ilə bağlı Badminton Federasiyasının İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - FOTO/VİDEO
3 Dekabr 18:05
Badminton

“Şəkil çəkdirib getdilər” iddiası ilə bağlı Badminton Federasiyasının İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - FOTO/VİDEO

Yayılan iddialar əsassızdır və sözügedən məktəbdə həmin təlim keçirilib