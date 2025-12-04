4 Dekabr 2025
“Napoli” yanvarda yarımmüdafiəçi axtarışına çıxır - Kobi Meinu əsas namizəddir

4 Dekabr 2025 13:35
İtaliyanın “Napoli” futbol klubu baş məşqçi Antonio Kontenin sərəncamını gücləndirmək üçün yanvarın əvvəlində yarımmüdafiəçi transferinə hazırlaşır.

İdman.Biz xəbər verir ki, Kevin De Bruyne, Frenk Anqissa və Billi Qilmorun eyni vaxtda zədələnməsi komandanı kritik vəziyyətə salıb. Hazırda yarımmüdafiədə yalnız Stanislav Lobotka, Skott Maktominay, çoxmövqeli Eljif Elmas və gənc istedad Antonio Verqara mövcuddur.

Sportiq direktor Covanni Manna artıq “Mançester Yunayted”lə 20 yaşlı Kobi Meinunun mümkün transferi barədə ilkin təmas qurub. İngilis futbolçu klubun əsas hədəflərindən biri kimi göstərilir.

“Napoli”nin alternativ siyahısında daha üç futbolçu var. Artur Atta (23 yaş, “Udineze”), Morten Frendrup (24 yaş, “Cenoa”) və Kennet Teylor (23 yaş, “Ayaks”) - təxminən 30 milyon avroya (55 milyon AZN) əlçatan hesab olunur.

Yanvar transfer pəncərəsinin “Napoli” üçün son illərin ən gərgin dövrlərindən biri olacağı gözlənilir, çünki klub yarımmüdafiədə yaranan boşluqları təcili şəkildə doldurmaq məcburiyyətindədir.

