Rodriqo üçün çətin dönəm - 31 matçda qol yoxdur, sevgilisi də onu atdı - FOTO

İspaniyanın “Real Madrid” futbol klubunun hücumçusu Rodriqo mart ayından bəri hər hansı rəsmi matçda qol vura bilmir və bu göstərici artıq 31 oyuna çatıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, braziliyalı futbolçu meydandakı uğursuz seriya ilə yanaşı şəxsi həyatında da çətinlik yaşayır.
Sevgilisi Bruna Rotta onu atıb. Ayrılıqdan cəmi bir ay sonra isə fitnes-model və bloqer xanım şəxsi həyatını yenidən qurmağa başlayıb.
Mətbuat onun “Latsio”nun müdafiəçi Nuno Tovares və “Atlanta”nın keçmiş hücumçusu, hazırda Səudiyyənin “Əl- Qadsiah” klubunda çıxış edən Mateo Retegi ilə görüntüləndiyini yazıb. İddialara görə, Rotta artıq yeni münasibətlərə açıq şəkildə addım atır və vaxt itirmir.