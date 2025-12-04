4 Dekabr 2025
AZ

“Neftçi idman klubu”nun əməkdaşı həbs edildi

Futbol
Xəbərlər
4 Dekabr 2025 11:17
64
“Neftçi idman klubu”nun əməkdaşı həbs edildi

Sosial şəbəkədə təhqiramiz ifadələr yazan şəxs məsuliyyətə cəlb edilib.

İdman.Biz “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, tikinti şirkətlərindən birinin nümayəndələri ilə sakinlər arasında olan mübahisəyə dair görüntülərə təhqiramiz ifadələr yazan şəxsin 1961-ci il təvəllüdlü Rövşən Quliyev olması müəyyən edilib.

Sumqayıt şəhər sakini olan və “Neftçi idman klubu” İctimai Birliyində çalışan şəxs Nəsimi rayonu ərazisində saxlanılıb. Onun barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin tələbinə uyğun protokol tərtib edilib.

Nəsimi Rayon Məhkəməsinə göndərilən şəxs törətdiyi əməli etiraf edib: “Sosial şəbəkədə izlədiyim videogörüntüdə MTK əməkdaşları yaşlı qadını vurduqları üçün onların ünvanına nalayiq ifadə işlətmişəm. Buna görə çox peşmanam”.

Məhkəmənin qərarı ilə R.Quliyev 20 sutkalıq inzibati həbs olunub.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Qismət Alıyev: “Rəşad Sadıqov məhz onu əsas heyətdə meydana buraxır” - MÜSAHİBƏ
12:05
Futbol

Qismət Alıyev: “Rəşad Sadıqov məhz onu əsas heyətdə meydana buraxır” - MÜSAHİBƏ

“Zirə”nin kapitanı bildirib ki, “Qarabağ”ın gücü hər kəsə məlumdur
Rodriqo üçün çətin dönəm - 31 matçda qol yoxdur, sevgilisi də onu atdı - FOTO
11:53
Futbol

Rodriqo üçün çətin dönəm - 31 matçda qol yoxdur, sevgilisi də onu atdı - FOTO

“Real Madrid”in hücumçusu həm meydanda, həm də şəxsi həyatında uğursuzluq yaşayır
Arne Slot 1:1-lik nəticəni dəyərləndirib
11:29
Futbol

Arne Slot 1:1-lik nəticəni dəyərləndirib

“Liverpul” baş məşqçisi yaratdıqları və buraxdıqları fürsətlərin azlığını vurğulayıb
Dioqo Jota bu gün 29 yaşını qeyd etməli idi
11:05
Futbol

Dioqo Jota bu gün 29 yaşını qeyd etməli idi

“Liverpul”un hücumçusu və qardaşı Andre 3 iyul gecəsi avtomobil qəzasında həlak olmuşdu
İkardi məsələsi bağlanır - “Qalatasaray”dan qərar verildi
10:45
Futbol

İkardi məsələsi bağlanır - “Qalatasaray”dan qərar verildi

Argentinalı derbidəki davranışına görə gözdən düşüb, klub yeni hücumçu axtarışına başlayıb
Bu gün keçiriləcək oyunların AFİŞASI
10:30
Futbol

Bu gün keçiriləcək oyunların AFİŞASI

İdman.Biz TV vasitəsilə yayımlanacaq oyunların siyahısını təqdim edir

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?
2 Dekabr 13:33
Futbol

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?

Yüksək tələbat səbəbilə biletlər qısa müddətdə tükənə bilər
“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
3 Dekabr 11:39
Cüdo

“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Azərbaycan çempionatında komandanın şansları barədə “Judo Club 2012”-nin baş məşqçisi danışıb
Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?
1 Dekabr 13:55
Futbol

Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?

“Rux”un yetirməsi Ukraynanın U-16 və U-17 yığmalarında çıxış edib
Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
3 Dekabr 12:06
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz