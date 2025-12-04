Qismət Alıyev: “Rəşad Sadıqov məhz onu əsas heyətdə meydana buraxır” - MÜSAHİBƏ

“1/8 final mərhələsinə baxdıqda, demək olar ki, ən çətin rəqib bizdə idi. Bəlkə də, çox komanda bu oyunu finalda və ya yarımfinalda gözləyirdi”.
Bunu “Zirə”nin kapitanı Qismət Alıyev sport24.az-a müsahibəsində deyib.
Həmin müsahibəni təqdim edirik:
- “Neftçi” ilə kubok matçında qələbə qazandınız. Qalibiyyətdə əsas nə rol oynadı?
- “Kəpəz”lə Yevlaxdakı matçdan qayıtdıqdan sonra “Neftçi” ilə oyuna hazırlaşmaq üçün vaxtımız çox olmadı. Bir az yorğunluq olsa da, bilirdik ki, çempionat necə vacibdirsə, kubok görüşü də önəmlidir. Oyuna ilk dəqiqədən hər iki komanda çox istəkli, diqqətli başlamışdı. İstər biz, istərsə də onlar bilirdi ki, cüzi səhvlərdən qapımızda qol görə bilərik. Bəlkə də, bolqollu, təhlükəli epizodları çox olan oyun olmadı. Amma düşən fürsətdən biz yararlanıb, kubokda 1/4 finala adlaya bildik.
- Matç əlavə vaxtın son saniyəsinə kimi gərgin getdi. Sizcə, əsas vaxtda istədiyiniz nəticəni qazana bilməmənizə səbəb nə idi?
- Çempionatda XIII turdur, komandalar getdikcə bir-birini daha yaxşı tanımağa başlayır. Çempionatda da “Neftçi” ilə oynamışdıq. Onlar bizim, biz də onların oyun stilinə bələdik. İstər liqa, istərsə də kubok, komandalar bir-birini daha yaxından tanıyır. Oyun ortada getdi. Bizim də imkanlarımız oldu. Fərqlənsəydik, bəlkə tam başqa cür olardı. “Neftçi” də yaxşı mübarizə apardı. Biz özümüzü 120 dəqiqəyə hazırlamışdıq. 116-cı dəqiqədə qol vurmağımız bizi tura gətirdi.
- “Zirə”nin tarixi ərzində titulu yoxdur. “Neftçi” kimi komandanı 1/8 finalda keçdiniz. Bu matçdan sonra sizdə motivasiya verə bilər ki, artıq titul qazanmaq vaxtıdır?
- 1/8 final mərhələsinə baxdıqda, demək olar ki, ən çətin rəqib bizdə idi. Bəlkə də, çox komanda bu oyunu finalda və ya yarımfinalda gözləyirdi. Ən çətin rəqib bizdə idi, istərsə də “Neftçi” də eyni şeyi deyə bilər məncə. İki dəfə kubokda final oynadıq. Hər ikisində də yaxın olmuşduq. Bəlkə də bizim üçün bu mövsüm elə şans olar ki, azarkeşlərimizə kuboku gətirərək onları sevindirək.
- Amma “Zirə” son mövsümlər mükafatçılar sırasına düşür, avrokuboklara vəsiqə qazanır, stabil çıxış edirsiniz. Bunun açarı nədir?
- Kollektivimizdə olan insanların hamısı futbola bağlı, futbolu sevən adamlardır. İstər rəhbərlik, istər məşqçilər korpusumuz olsun, futbolçular... İlk növbədə komandada mehribançılıq lazımdır. İki mövsüm əvvəl Konfrans Liqasında pley-off mərhələsinə qədər getdik. Son mövsüm mərhələ keçə bilərdik, heyətdə zədəlilər oldu deyə, mərhələ adlaya bilmədik. İldən-ilə komandamız inkişaf etməyə çalışır. Biz də əlimizdə düşən, istər belə matçlar, istərsə də avrokuboklarda oynayaraq, inkişaf etməyə çalışırıq. İki il də bunun nümunədir. Artıq “Neftçi” ilə oyunu unudub, qarşıdakı “Qarabağ”la görüşü düşünürük. Bilirik ki, qalib gəlsək, bəlkə də turnir cədvəli başqa cür olar. Məqsədimiz qarşıdakı matçlardadır.
- “Qarabağ”ı məğlub etsəniz, komanda çempionluq üçün oynaya bilər?
- “Qarabağ”ın gücü hər kəsə məlumdur. ÇL-də ölkəmizi, futbolumuzu layiqincə təmsil edirlər. Birinci oyunumuz heç-heçə bitmişdi. Bilirik ki, “Qarabağ”la oynayan bütün komandalar üçün çətindir. Vaxtımız azdır. Artıq bu oyuna köklənirik. Məqsədimiz çıxdığımız matçlarda qalib gəlməkdir.
- Legionerlər indi daha çox gəlir liqaya, çünki limit yoxdur. Sizcə, legionerlərin səviyyəsi liqaya necə təsir edir? Rəqabət aparmaq olur?
- Çox adam deyə bilər ki, legioner limiti yığışdırıldıqdan sonra azərbaycanlı futbolçunun oynamaq şansı az ola bilər. İstər bizim komandada, istərsə də digər komandalarda olsan, yaxşı formada olsan, məşqlərdə özünü yaxşı tərəfdən göstərə bilsən, məşqçiyə nə fərqi var ki, istər yerlini heyətə buraxsın, yoxsa legioneri? Mən öz komandamdan misal gətirə bilərəm. Bizdə kim formadadırsa, kim hazırdırsa, istər yerli və ya legioner olsun, fərqi yoxdur, Rəşad Sadıqov məhz onu əsas heyətdə meydana buraxır.