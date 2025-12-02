2 Dekabr 2025
“Barselona” yayda üç futbolçu ilə yollarını ayıracaq

2 Dekabr 2025 18:40
“Barselona” yayda üç futbolçu ilə yollarını ayıracaq

İspaniyanın “Barselona” futbol klubu Ronald Arauxo, Mark Kasado və Andreas Kristensenlə yayda yollarını ayıracaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə “The Athletic” nəşri yazıb.

Mənbənin məlumatına görə, Ronald Arauxo 2025-ci ilin yanvarında uzunmüddətli müqavilə imzalasa da, meydandakı eniş-yoxuşlu çıxışları və xüsusilə Çempionlar Liqasındakı səhvləri səbəbilə klub daxilində tənqid olunub. Prezident Joan Laporta onun sərt şəkildə qınanmasını ədalətsizlik adlandırsa da, “Barselona” bu həftə oyunçuya qısa müddətli icazəli fasilə verib.

Mark Kasadonun durumu da ideal deyil. O, ötən mövsüm əsas komandaya fantastik formada daxil olmuşdu və “Bavariya”ya 4:1, “Real Madrid”ə “Santyaqo Bernabeu”da 4:0 hesabı ilə qazanılan oyunlarda dayaq yarımmüdafiəçisi kimi parlamışdı. Lakin indi baş məşqçi Hansi Flikin ona olan etibarı nəzərəçarpacaq dərəcədə azalıb.

29 yaşlı Andreas Kristensen isə gələn yay mövsümünün sonunda müqaviləsinin başa çatması ilə azad agentə çevriləcək. Futbolçu son iki mövsümdə uzun zədə dövrləri yaşayıb və stabil oyun ritmini tuta bilməyib. Hazırda aldığı yüksək maaş isə “Barselona” üçün ehtiyat oyunçusu səviyyəsində davam etdirmək baxımından real deyil.

Bildirilir ki, artıq həmin cinahlar üçün skautlar axtarışlara başlayıblar.

