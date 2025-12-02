Kenan Yıldız Arda Gülerle eyni klubda oynaya bilər

Türkiyə millisinin üzvü, İtaliyanın “Yuventus” klubunun hücuma meylli yarımmüdafiəçisi Kenan Yıldız bu mövsüm göstərdiyi performansla komandanın əsas qol silahına çevrilib və 20 qola Del Pyerodan belə tez çataraq Seriya A-da diqqətləri üzərinə çəkib.
İdman.Biz xəbər verir ki, 19 yaşlı Yıldız Dusan Vlahoviçin zədələnməsindən sonra daha böyük məsuliyyəti üzərinə götürüb və komanda ilə güclü emosional bağ hiss etdiyini bildirib.
Bununla belə, klubla yeni müqavilə danışıqlarında qeyri-müəyyənliklər qalır. Kenan Yıldız illik 6-7 milyon avro maaş istəyir (11,2–13,1 milyon AZN), “Yuventus” isə hazırda 5 milyon avrodan bir qədər aşağı (9,3 milyon AZN) təklif edir. Bu rəqəm onun hazırkı 1,7 milyon avroluq (3,1 milyon AZN) maaşından xeyli yüksək olsa da, futbolçunun yüksələn statusuna tam uyğun hesab olunmur.
Mənbələr bildirir ki, həm klub, həm də futbolçu anlaşmanı prioritet sayır, çünki Avropanın nəhəng klubları artıq Yıldızı ciddi şəkildə izləyir.
“Arsenal” Kenana marağını artırıb və hücumçunun oyun üslubunu bəyənir. “Real Madrid”də isə baş məşqçi Xabi Alonso futbolçunu klub rəhbərliyinə tövsiyə edib. Alonso Kenan Yıldızın orta mövqedə Arda Gülerlə daha yaxşı anlaşacağını və hücuma daha yaxşı dəstək verə biləcəklərini düşünür.