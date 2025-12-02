2 Dekabr 2025
AZ

Kenan Yıldız Arda Gülerle eyni klubda oynaya bilər

Futbol
Xəbərlər
2 Dekabr 2025 16:35
37
Kenan Yıldız Arda Gülerle eyni klubda oynaya bilər

Türkiyə millisinin üzvü, İtaliyanın “Yuventus” klubunun hücuma meylli yarımmüdafiəçisi Kenan Yıldız bu mövsüm göstərdiyi performansla komandanın əsas qol silahına çevrilib və 20 qola Del Pyerodan belə tez çataraq Seriya A-da diqqətləri üzərinə çəkib.

İdman.Biz xəbər verir ki, 19 yaşlı Yıldız Dusan Vlahoviçin zədələnməsindən sonra daha böyük məsuliyyəti üzərinə götürüb və komanda ilə güclü emosional bağ hiss etdiyini bildirib.

Bununla belə, klubla yeni müqavilə danışıqlarında qeyri-müəyyənliklər qalır. Kenan Yıldız illik 6-7 milyon avro maaş istəyir (11,2–13,1 milyon AZN), “Yuventus” isə hazırda 5 milyon avrodan bir qədər aşağı (9,3 milyon AZN) təklif edir. Bu rəqəm onun hazırkı 1,7 milyon avroluq (3,1 milyon AZN) maaşından xeyli yüksək olsa da, futbolçunun yüksələn statusuna tam uyğun hesab olunmur.

Mənbələr bildirir ki, həm klub, həm də futbolçu anlaşmanı prioritet sayır, çünki Avropanın nəhəng klubları artıq Yıldızı ciddi şəkildə izləyir.

“Arsenal” Kenana marağını artırıb və hücumçunun oyun üslubunu bəyənir. “Real Madrid”də isə baş məşqçi Xabi Alonso futbolçunu klub rəhbərliyinə tövsiyə edib. Alonso Kenan Yıldızın orta mövqedə Arda Gülerlə daha yaxşı anlaşacağını və hücuma daha yaxşı dəstək verə biləcəklərini düşünür.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İngiltərə Premyer Liqası: “Axsaq” çempion, cəsarətli debütantı sınağa çəkir
18:09
Futbol

İngiltərə Premyer Liqası: “Axsaq” çempion, cəsarətli debütantı sınağa çəkir

İngiltərədə həftəiçi XIV turun qarşılaşmaları keçiriləcək
“Mançester Yunayted” 2026-cı ilin yayına hazırlaşır
18:00
Futbol

“Mançester Yunayted” 2026-cı ilin yayına hazırlaşır

Ruben Amorim rəhbərlik qarşısında tələb qaldırıb
Dünyada ilk: Hava şarının altında futbol matçı keçirildi - FOTO/VİDEO
17:57
Futbol

Dünyada ilk: Hava şarının altında futbol matçı keçirildi - FOTO/VİDEO

1800 metr yüksəklikdə baş tutan qarşılaşma yeni dünya rekordudur
Rodriqo Silva ən uzun qol susqunluğunu yaşayan hücumçu oldu
17:33
Dünya futbolu

Rodriqo Silva ən uzun qol susqunluğunu yaşayan hücumçu oldu

Bu göstəricinin əvvəlki anti-rekordçusu Mariano Dias olub
Azərbaycan Kuboku: Növbəti mərhələyə vəsiqə qazanan ilk komanda “Turan Tovuz” olub - YENİLƏNİR + VİDEO
17:18
Futbol

Azərbaycan Kuboku: Növbəti mərhələyə vəsiqə qazanan ilk komanda “Turan Tovuz” olub - YENİLƏNİR + VİDEO

1/8 final mərhələsinin digər oyunları dekabrın 3-4-də keçiriləcək
Qadınlardan ibarət futbol millimiz Banqladeş yığması ilə üz-üzə - CANLI
17:12
Futbol

Qadınlardan ibarət futbol millimiz Banqladeş yığması ilə üz-üzə - CANLI

Yığma turnirdəki ilk görüşündə Malayziyanı 2:0 hesabı ilə məğlub edib
Skott Maktominey 2025-ci ildə Seriya A-nın ən yaxşı futbolçusu seçilib - FOTO
16:47
Futbol

Skott Maktominey 2025-ci ildə Seriya A-nın ən yaxşı futbolçusu seçilib - FOTO

Şotland yarımmüdafiəçi Zidan, Pirlo və Ronaldu ilə eyni siyahıya düşüb

Ən çox oxunanlar

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
30 Noyabr 19:02
Cüdo

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz üçüncü yer uğrunda görüşdə Niderland idmançısı Yur Spaykersi ipponla məğlub edib
“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”a qalib gələrək liderliyini möhkəmləndirib - YENİLƏNİB + VİDEO
29 Noyabr 18:58
Futbol

“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”a qalib gələrək liderliyini möhkəmləndirib - YENİLƏNİB + VİDEO

XIII tura noyabrın 30-da yekun vurulacaq
Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?
1 Dekabr 13:55
Futbol

Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?

“Rux”un yetirməsi Ukraynanın U-16 və U-17 yığmalarında çıxış edib
“Şamaxı” - “Sumqayıt” oyununda baş məşqçilərin qırmızı vərəqə almasına səbəb olan epizodlar - VİDEO
30 Noyabr 16:26
Futbol

“Şamaxı” - “Sumqayıt” oyununda baş məşqçilərin qırmızı vərəqə almasına səbəb olan epizodlar - VİDEO

Qonaqların bərabərlik qolundan sonra məşqçilər korpusu arasında mübahisə düşüb