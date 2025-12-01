1 Dekabr 2025
AZ

Gənclər Liqasında VIII turun NƏTİCƏLƏRİ - CƏDVƏL

Futbol
Xəbərlər
1 Dekabr 2025 16:13
47
Gənclər Liqasında VIII turun NƏTİCƏLƏRİ - CƏDVƏL

AFFA-nın bayrağı altında təşkil edilən Gənclər Liqasında VIII turun oyunları keçirilib.

İdman.Biz nəticələri, vurulan qolları və turnir cədvəlini təqdim edir:

“Neftçi” – “Dinamo” (Bakı) – 8:4

Qollar: Elvin Vəliyev, 5, 25; Kamran İsmayılov, 7; Emin Süleymanov, 33; Nicat Əzizli, 35; Orxan Əliyev, 49, 66; Murad Abbaslı, 80 - Muhamed Efe Zekir, 23 (pen.), 63, 82; Uğur Şafaqatov, 50

“Qəbələ” – “Sabah” – 0:1

Qol: Ramin Əvəzov, 45

“Araz-Naxçıvan” – “Turan Tovuz” – 1:0

Qol: Zahid Abbaszadə, 89

“Şamaxı” – “Sumqayıt” – 1:3

Qollar: Azər Xəlilzadə, 13 - Mirəli Hüseynov, 27; Vəli Abbasov, 43; Əli Əhmədov, 79

“Qarabağ” – “Zirə” – 3:3

Qollar: Əli Əliyev, 16; Əli Əliyev, 62; Əli Qazıbəyov, 50 - Alixan Mahmud, 2; İlkin Hacıyev, 39 (avtoqol); Nihat Əhmədov, 88

EFA – “Kəpəz” – 0:1

Qol: Nicat Əhmədov, 45

Yer

Komanda

O

Q

H

M

VQ

BQ

T/F

Xal

1

Qarabağ FK

8

6

2

0

37

9

28

20

2

Neftçi PFK

8

6

1

1

29

15

14

19

3

Sabah FK

7

5

1

1

27

7

20

16

4

Qəbələ İK

8

5

0

3

19

7

12

15

5

Sumqayıt FK

8

4

1

3

13

12

1

13

6

Zirə PFK

8

3

2

3

17

19

-2

11

7

European FA

7

3

1

3

12

14

-2

10

8

Dinamo (Bakı) FK

8

3

0

5

9

27

-18

9

9

Turan Tovuz FK

8

2

1

5

10

17

-7

7

10

Kəpəz PFK

8

2

1

5

4

15

-11

7

11

Araz-Naxçıvan PFK

8

2

0

6

7

24

-17

6

12

Şamaxı FK

8

1

0

7

11

29

-18

3

Bombardirlər: Anar Hüseynov (“Sabah”), Əli Əliyev (“Qarabağ”) – 8 qol; Toheeb Oluwasegun Abiodun (“Qarabağ”) – 7 qol.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Fənərbağça” Rüdigeri heyətinə qatmaq istəyir
17:27
Futbol

“Fənərbağça” Rüdigeri heyətinə qatmaq istəyir

Klub 2+1 illik müqavilə təklifi hazırlayır
Azər Həşimov: “Mayın sonuna kimi maaşım ödənilməsə, razılaşmayacağam”
17:19
Futbol

Azər Həşimov: “Mayın sonuna kimi maaşım ödənilməsə, razılaşmayacağam”

O bildirib ki, mövzu hələlik açıq olaraq qalır
Fransa Kubokunda qalibi müəyyən etmək üçün 44 penalti vuruldu - VİDEO
17:10
Futbol

Fransa Kubokunda qalibi müəyyən etmək üçün 44 penalti vuruldu - VİDEO

Fransa Kubokunun 1/64 final mərhələsi gərgin alınıb
Karlo Ançelotti Neymar və Vinisius üçün DÇ-2026 şərtini açıqladı
16:58
Futbol

Karlo Ançelotti Neymar və Vinisius üçün DÇ-2026 şərtini açıqladı

Baş məşqçi Braziliya millisinin hücum xəttinin çox rəqabətli olduğunu deyib
Azərbaycan millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsindəki sonuncu oyununda məğlub olub - YENİLƏNİB
16:54
Futbol

Azərbaycan millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsindəki sonuncu oyununda məğlub olub - YENİLƏNİB

Oyun Şimali Makedoniyanın Strumitsa şəhərindəki “Kukus” stadionunda keçirilib
Ramin Musayev: “Milyonlarla havayı pullar getdi” - MÜSAHİBƏ
16:28
Futbol

Ramin Musayev: “Milyonlarla havayı pullar getdi” - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, “Neftçi”nin hazırki büdcəsi 25 milyon manatdan çoxdur

Ən çox oxunanlar

“Uşaq futbolunda ən böyük problemlərdən biri valideynlərdir” - Sadiq Eyvazinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO
29 Noyabr 14:10
Futbol

“Uşaq futbolunda ən böyük problemlərdən biri valideynlərdir” - Sadiq Eyvazinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO

“Ulduz” futbol akademiyasının U8 komandasının baş məşqçisi ilə müsahibə
Azərbaycan cüdoçuları Əbu-Dabi “Böyük Dəbilqə”sində mübarizəni erkən dayandırdılar - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
29 Noyabr 13:21
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Əbu-Dabi “Böyük Dəbilqə”sində mübarizəni erkən dayandırdılar - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Beləliklə, Hidayət yarışda çıxışını başa vurub
Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
30 Noyabr 19:02
Cüdo

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz üçüncü yer uğrunda görüşdə Niderland idmançısı Yur Spaykersi ipponla məğlub edib
Misli Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
29 Noyabr 16:31
Futbol

Misli Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

XIII tura noyabrın 30-da yekun vurulacaq