Gənclər Liqasında VIII turun NƏTİCƏLƏRİ - CƏDVƏL

AFFA-nın bayrağı altında təşkil edilən Gənclər Liqasında VIII turun oyunları keçirilib.
İdman.Biz nəticələri, vurulan qolları və turnir cədvəlini təqdim edir:
“Neftçi” – “Dinamo” (Bakı) – 8:4
Qollar: Elvin Vəliyev, 5, 25; Kamran İsmayılov, 7; Emin Süleymanov, 33; Nicat Əzizli, 35; Orxan Əliyev, 49, 66; Murad Abbaslı, 80 - Muhamed Efe Zekir, 23 (pen.), 63, 82; Uğur Şafaqatov, 50
“Qəbələ” – “Sabah” – 0:1
Qol: Ramin Əvəzov, 45
“Araz-Naxçıvan” – “Turan Tovuz” – 1:0
Qol: Zahid Abbaszadə, 89
“Şamaxı” – “Sumqayıt” – 1:3
Qollar: Azər Xəlilzadə, 13 - Mirəli Hüseynov, 27; Vəli Abbasov, 43; Əli Əhmədov, 79
“Qarabağ” – “Zirə” – 3:3
Qollar: Əli Əliyev, 16; Əli Əliyev, 62; Əli Qazıbəyov, 50 - Alixan Mahmud, 2; İlkin Hacıyev, 39 (avtoqol); Nihat Əhmədov, 88
EFA – “Kəpəz” – 0:1
Qol: Nicat Əhmədov, 45
|
Yer
|
Komanda
|
O
|
Q
|
H
|
M
|
VQ
|
BQ
|
T/F
|
Xal
|
1
|
Qarabağ FK
|
8
|
6
|
2
|
0
|
37
|
9
|
28
|
20
|
2
|
Neftçi PFK
|
8
|
6
|
1
|
1
|
29
|
15
|
14
|
19
|
3
|
Sabah FK
|
7
|
5
|
1
|
1
|
27
|
7
|
20
|
16
|
4
|
Qəbələ İK
|
8
|
5
|
0
|
3
|
19
|
7
|
12
|
15
|
5
|
Sumqayıt FK
|
8
|
4
|
1
|
3
|
13
|
12
|
1
|
13
|
6
|
Zirə PFK
|
8
|
3
|
2
|
3
|
17
|
19
|
-2
|
11
|
7
|
European FA
|
7
|
3
|
1
|
3
|
12
|
14
|
-2
|
10
|
8
|
Dinamo (Bakı) FK
|
8
|
3
|
0
|
5
|
9
|
27
|
-18
|
9
|
9
|
Turan Tovuz FK
|
8
|
2
|
1
|
5
|
10
|
17
|
-7
|
7
|
10
|
Kəpəz PFK
|
8
|
2
|
1
|
5
|
4
|
15
|
-11
|
7
|
11
|
Araz-Naxçıvan PFK
|
8
|
2
|
0
|
6
|
7
|
24
|
-17
|
6
|
12
|
Şamaxı FK
|
8
|
1
|
0
|
7
|
11
|
29
|
-18
|
3
|
Bombardirlər: Anar Hüseynov (“Sabah”), Əli Əliyev (“Qarabağ”) – 8 qol; Toheeb Oluwasegun Abiodun (“Qarabağ”) – 7 qol.