Katalonlar üzlərini Misiri çeviriblər

Misirin “Əl-Əhli” klubunda çıxış edən 17 yaşlı hücumçu Hamza Abdelkarim “Barselona”nın diqqətini cəlb edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, əvvəlcə MBC Egypt, daha sonra isə jurnalist Aşraf bin Ayad katalon klubunun istedadlı forvarda maraq göstərdiyini açıqlayıb.
Abdelkarim bu ay Qətərdə keçirilən U-17 Dünya Çempionatındakı çıxışı ilə seçilib və turnirin ən parlaq afrikalı futbolçularından biri kimi qiymətləndirilib.
Gənc hücumçunun sürəti, topla davranışı və yaradıcılığı skaut departamentinin diqqətini çəkib. “Barselona” hazırda futbolçunun inkişafını yaxından izləyir, lakin hələlik rəsmi təklif yoxdur.