1 Dekabr 2025
AZ

“Qalatasaray”ın keçmiş baş məşqçisi: “Derbi oyunlarını baş məşqçilərlə futbolçuların səbir və istəyi həll edir”

Futbol
Xəbərlər
1 Dekabr 2025 14:25
40
“Qalatasaray”ın keçmiş baş məşqçisi: “Derbi oyunlarını baş məşqçilərlə futbolçuların səbir və istəyi həll edir”

“Əvvəlcədən derbi oyunlarına proqnoz vermək çətindir”.

Bu sözləri türkiyəli tanınmış mütəxəssis Hamza Hamzaoğlu bu gün Türkiyə Superliqasının XIV turunda “Fənərbaxça” və “Qalatasaray” komandaları arasında keçiriləcək oyun barədə danışarkən deyib.

55 yaşlı mütəxəssis derbi oyunlarının taleyini baş məşqçilərlə futbolçuların səbir və istəyinin həll etdiyini söyləyib.

“Bu görüş hər iki komanda üçün önəmlidir. Ev sahibi “Fənərbaxça” yaxşı formadadır. Komanda Domeniko Tedeskonun gəlişindən sonra uğurlu qrafiklə gedir. Onlar bu mövsüm çempionluq üçün daha ümidlidirlər. Anderson Talişkanın hücumçu kimi oynayacağı yazılır. Mənə görə, braziliyalı oyunçu hücumçunun arxasında oynadığı zaman daha effektli olur. “Sarı-lacivərdlilər”in heyətində ciddi itkilər yoxdur”, - deyə o, AZƏRTAC-a açıqlamasında deyib.

Onun sözlərinə görə, “Qalatasaray”da itkilərin çox olması komandaya mənfi təsir edəcək: “Zədədən geri qayıdan Viktor Osimhenin hansı formada olacağı maraqla gözlənilir. Bəlkə baş məşqçi Okan Buruk müdafiədə Arda Ünyaya şans verəcək. Onun Leroy Sanenin arxasında olmasını gözləyirəm. Sol cinahda Kazımcan Karataş meydanda ola bilər. Gənc futbolçunun hücum potensialı yüksəkdir. Əgər bu sistemlə oynasalar, Abdülkərim Bardakçı sola çəkiləcək, Davinson Sançes isə mərkəzdə qalacaq. Bugünkü matçının taleyini həll edəcək məqam “Fənərbağça”nın nə qədər pressinq etməsi olacaq. Qonaqlar yüksək temp və bu heyətlə ikinci hissədə yorula bilərlər”.

“Şükrü Saracoğlu” stadionunda təşkil olunacaq “Fənərbaxça”-“Qalatasaray” qarşılaşması Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da başlayacaq. Prinsipial görüşü Yasin Kol idarə edəcək.

Qeyd edək ki, Hamza Hamzaoğlu “Qalatasaray”da işlədiyi dönəmdə komandaya Türkiyə çempionluğunu, ölkə kubokunu və Superkubokunu qazandırıb.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Katalonlar üzlərini Misiri çeviriblər
15:53
Futbol

Katalonlar üzlərini Misiri çeviriblər

Misirin 17 yaşlı hücumçusu Hamza Abdelkarim “Barselona”nın maraq dairəsindədir
“Neftçi”nin qapıçısı: “Bakıda mənzil tapmaqda problem yaşadım” - MÜSAHİBƏ
15:08
Futbol

“Neftçi”nin qapıçısı: “Bakıda mənzil tapmaqda problem yaşadım” - MÜSAHİBƏ

31 yaşlı əlcək sahibi bildirib ki, rəqibi yaxşı analiz etmişdik
AFFA nümayəndələri beynəlxalq konfransda iştirak ediblər - FOTO
14:53
Futbol

AFFA nümayəndələri beynəlxalq konfransda iştirak ediblər - FOTO

Tədbirdə “ikili karyera” modelinin tətbiqi və təhsil-idman balansı önə çıxıb
“Konyaspor”un Bakıdakı məktəbinin təsisçisi: “Məqsədimiz Türkiyəyə futbolçu göndərməkdir” - MÜSAHİBƏ
14:10
Futbol

“Konyaspor”un Bakıdakı məktəbinin təsisçisi: “Məqsədimiz Türkiyəyə futbolçu göndərməkdir” - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, mart ayında da bir turnirdə iştirak edə bilərik
Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?
13:55
Futbol

Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?

“Rux”un yetirməsi Ukraynanın U-16 və U-17 yığmalarında çıxış edib
Elvin Yunuszadə: “Belə davam etsək, fərqli komanda görəcəksiniz” - MÜSAHİBƏ
13:25
Futbol

Elvin Yunuszadə: “Belə davam etsək, fərqli komanda görəcəksiniz” - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, komandaya yeni baş məşqçi gəldikdən sonra ab-hava, atmosfer və həvəs tamamilə dəyişib

Ən çox oxunanlar

“Uşaq futbolunda ən böyük problemlərdən biri valideynlərdir” - Sadiq Eyvazinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO
29 Noyabr 14:10
Futbol

“Uşaq futbolunda ən böyük problemlərdən biri valideynlərdir” - Sadiq Eyvazinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO

“Ulduz” futbol akademiyasının U8 komandasının baş məşqçisi ilə müsahibə
Azərbaycan cüdoçuları Əbu-Dabi “Böyük Dəbilqə”sində mübarizəni erkən dayandırdılar - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
29 Noyabr 13:21
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Əbu-Dabi “Böyük Dəbilqə”sində mübarizəni erkən dayandırdılar - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Beləliklə, Hidayət yarışda çıxışını başa vurub
Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
30 Noyabr 19:02
Cüdo

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz üçüncü yer uğrunda görüşdə Niderland idmançısı Yur Spaykersi ipponla məğlub edib
Misli Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
29 Noyabr 16:31
Futbol

Misli Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

XIII tura noyabrın 30-da yekun vurulacaq