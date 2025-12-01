“Qalatasaray”ın keçmiş baş məşqçisi: “Derbi oyunlarını baş məşqçilərlə futbolçuların səbir və istəyi həll edir”

“Əvvəlcədən derbi oyunlarına proqnoz vermək çətindir”.
Bu sözləri türkiyəli tanınmış mütəxəssis Hamza Hamzaoğlu bu gün Türkiyə Superliqasının XIV turunda “Fənərbaxça” və “Qalatasaray” komandaları arasında keçiriləcək oyun barədə danışarkən deyib.
55 yaşlı mütəxəssis derbi oyunlarının taleyini baş məşqçilərlə futbolçuların səbir və istəyinin həll etdiyini söyləyib.
“Bu görüş hər iki komanda üçün önəmlidir. Ev sahibi “Fənərbaxça” yaxşı formadadır. Komanda Domeniko Tedeskonun gəlişindən sonra uğurlu qrafiklə gedir. Onlar bu mövsüm çempionluq üçün daha ümidlidirlər. Anderson Talişkanın hücumçu kimi oynayacağı yazılır. Mənə görə, braziliyalı oyunçu hücumçunun arxasında oynadığı zaman daha effektli olur. “Sarı-lacivərdlilər”in heyətində ciddi itkilər yoxdur”, - deyə o, AZƏRTAC-a açıqlamasında deyib.
Onun sözlərinə görə, “Qalatasaray”da itkilərin çox olması komandaya mənfi təsir edəcək: “Zədədən geri qayıdan Viktor Osimhenin hansı formada olacağı maraqla gözlənilir. Bəlkə baş məşqçi Okan Buruk müdafiədə Arda Ünyaya şans verəcək. Onun Leroy Sanenin arxasında olmasını gözləyirəm. Sol cinahda Kazımcan Karataş meydanda ola bilər. Gənc futbolçunun hücum potensialı yüksəkdir. Əgər bu sistemlə oynasalar, Abdülkərim Bardakçı sola çəkiləcək, Davinson Sançes isə mərkəzdə qalacaq. Bugünkü matçının taleyini həll edəcək məqam “Fənərbağça”nın nə qədər pressinq etməsi olacaq. Qonaqlar yüksək temp və bu heyətlə ikinci hissədə yorula bilərlər”.
“Şükrü Saracoğlu” stadionunda təşkil olunacaq “Fənərbaxça”-“Qalatasaray” qarşılaşması Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da başlayacaq. Prinsipial görüşü Yasin Kol idarə edəcək.
Qeyd edək ki, Hamza Hamzaoğlu “Qalatasaray”da işlədiyi dönəmdə komandaya Türkiyə çempionluğunu, ölkə kubokunu və Superkubokunu qazandırıb.