“Konyaspor”un Bakıdakı məktəbinin təsisçisi: “Məqsədimiz Türkiyəyə futbolçu göndərməkdir” - MÜSAHİBƏ

Bunu “Konyaspor” klubunun Bakıda fəaliyyət göstərən futbol məktəbinin təsisçisi Nihad Ələsgərov AZƏRTAC-a müsahibəsində deyib.
O, futbol məktəbinin fəaliyyəti, planları və hədəflərindən danışıb.
Həmin müsahibəni təqdim edirik:
- Özünüz haqda məlumat verərdiniz...
- Türkiyənin İstanbul şəhərində yaşamışam. Orada “Kuştepe” və “Beşiktaş”ın aşağı yaş qrupları üzrə komandalarında futbol oynamışam. Zədələndikdən sonra futbolçu karyerama son qoydum. Həmin dövrdə bir neçə serialın çəkilişlərində iştirak etdim. Daha sonra Türkiyədə məşqçilik fəaliyyətinə başladım. Azərbaycana isə 2020-ci ildə gəlmişəm və o vaxtdan məşqçilik fəaliyyətimi burada davam etdirirəm.
- Futbol məktəbini yaratmaq təşəbbüsü necə yarandı?
- Türkiyədə futbol adamları ilə tanışlıq imkanları qazanmışam. Oradakı komandalardan “Beşiktaş”, “Qalatasaray” və “Fənərbağça” ilə dostluq və əməkdaşlıq əlaqələrim var. Bu yaxınlarda bir neçə oyunçumuzu seçmələr üçün Türkiyəyə göndərmişəm. Azərbaycanda futbol məktəbi açmaq barədə 3-4 ay əvvəl düşünmüşdüm. Konya şəhərinin insanlarının qonaqpərvərliyi və oradakı “Konyaspor” akademiyasının şəraiti mənə böyük təsir göstərmişdi. 2014-cü ildə Konya Stadionu dünyanın beş ən yaxşı arenası sırasına daxil edilmişdi. Bütün bunlar mənim üçün böyük ilham mənbəyi oldu. Klub rəsmiləri ilə əlaqə saxladıq və bizi yüksək səviyyədə qarşıladılar.
- Hazırda məktəbdə neçə uşaq məşq edir?
- Məktəbimizdə 100-dən çox uşaq var. Müxtəlif yaş qrupları üzrə məşqlər hər gün keçirilir.
- Məktəblə bağlı gələcəkdə hansı işləri görməyi hədəfləyirsiniz?
- Əsas məqsədimiz burada yetişən oyunçuları qardaş ölkəyə göndərməkdir. Rəsmi futbol məktəbimiz və müəyyən sistemimiz var. Yerli futbolçular üçün Türkiyəyə açılan futbol qapısı yaradırıq. Əlaqələrimiz vasitəsilə istedadlı oyunçuları Türkiyəyə yollayaraq orada transfer imkanları yaratmaq mümkündür.
- Gələcəkdə “Konyaspor”la futbolçu mübadiləsi nəzərdə tutulubmu?
- Hazırda belə planımız yoxdur. Uşaq futbolunda bəzi problemlərimiz mövcuddur. Bəzi oyunçular fiziki cəhətdən geri qalırlar. Türkiyə futbolunun bizdən daha üstün olduğunu demirəm, amma bəzi sahələrdə irəlidədirlər. Azərbaycanda stadion problemi də var. Məqsədimiz oradan deyil, buradan Türkiyəyə oyunçu göndərməkdir. Hər bir oyunçunun potensialını diqqətlə qiymətləndirir və onu Türkiyədəki futbolçularla müqayisə edirəm. Bu, burada yaxşı oynayan futbolçunun orada da yüksək səviyyədə oynayacağı anlamına gəlmir. Buna görə oyunçuları diqqətlə analiz edirik.
- Yanvarın 19-dan 23-dək Konya şəhərində keçiriləcək turnirdə iştirak edəcəksiniz. Qarşıda başqa hansı turnirlər var?
- Mart ayında da bir turnirə qatıla bilərik. Amma hələ dəqiqləşməyib. İlk növbədə Türkiyədəki turnirlərdə iştirak edəcəyik, daha sonra isə digər imkanlar və planlar barədə danışacağıq.
- “Konyaspor”un əsas komandasını Bakıya gətirmək fikriniz var?
- Məktəbimizin açılışı 2-3 ay öncə olmuşdu və həmin vaxt klubun direktoru burada idi. Bu ay Konyaya səfərimiz zamanı bizə əsas komandanın imzalı formalarını hədiyyə etdilər. Onları Bakıya dəvət etməyi planlaşdırırıq. Qəbul etsələr, çox gözəl olar.