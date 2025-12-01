Xabi Alonso: “Hələ yolun əvvəlindəyik, hər şey dəyişə bilər”

“Real Madrid”in baş məşqçisi Xabi Alonso son matçdan sonra verdiyi açıqlamada həm komandasının oyununu dəyərləndirib, həm də mövsümün gedişi ilə bağlı fikirlərini bölüşüb.
İdman.Biz xəbər verir ki, mütəxəssis mövsümün uzun olduğunu vurğulayıb və turnir cədvəlinin hələ bir neçə dəfə dəyişəcəyini söyləyib.
Alonso komandanın hücum futbolunda çatışmazlıqlar olduğunu etiraf edib:
“Bu axşam daha yaxşı futbol sərgiləməli idik. Mən deyərdim ki, uzun, dominant hücum epizodları bizdə azdır. Bunun üzərində işləməliyik”.
İspan məşqçi ikinci hissədə daha yaxşı oynadıqlarını, lakin dəqiqliyin yetmədiyini bildirib:
“İkinci hissədə daha yaxşı idik. Dəqiqlik çatışmadı. 3-4 çox açıq epizodumuz oldu, amma dəyərləndirə bilmədik. Amma bu son deyil, hələ yolun əvvəlindəyik”.
Baş məşqçi komandanın mübarizə əzmini isə yüksək qiymətləndirib:
“Futbolçularda özünü qurban vermə yoxdur? Xeyr, əsla. Bu axşam oyunçuların xarakterini bəyəndim. Birlikdə qalmalıyıq”.
Sonda Alonso məğlubiyyətlərdən sonra bütün taleyin bir oyunda həll olunmayacağını bildirib:
“Hər şey Bilbaoda həll olunacaq? Xeyr, bu sadəcə 3 xal uğrunda oyun olacaq. Durumu dəyişmək üçün yaxşı fürsətdir”.