Rüdiger: “Tuhel mənim çalışdığım ən yaxşı məşqçidir”

İspaniyanın La Liqa təmsilçisi “Real Madrid”in müdafiəçisi Antonio Rüdiger uzun fasilədən sonra özünü yenidən hazır hiss etdiyini bildirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, alman futbolçu bərpa prosesi, sosial diqqətdən uzaq qalmaq və ailəsi ilə keçirdiyi müddətin ona necə təsir etdiyini izah edib.
“Uzun müddət keçdi və mən artıq bərpa olmuşam. Bu vaxtdan istifadə edib diqqətdən kənarda qaldım - bu bəzən faydalıdır, çünki təəssüf ki, nə etsəm, dərhal viral olur. Bu qədər oyun var və bəzən heç kimin Rüdiger haqqında danışmaması yaxşıdır. Ailəmlə, övladlarımla vaxt keçirmək mənə müsbət təsir edir”, - deyə müdafiəçi vurğulayıb.
Təcrübəli müdafiəçi bədənini yaxşı tanıdığını və yaş artdıqca hər şeyin dəyişdiyini qeyd edib:
“Bunu uzun illərdir edirəm, amma geri qayıtmağı səbirsizliklə gözləyirdim. Bədənimi mükəmməl tanıyıram və yaşla birlikdə hər şey əvvəlki kimi olmur. Oynamaq üçün özümü yaxşı hiss etməliyəm və xoşbəxtlikdən indi belədir. İnsanların düşündüyü qədər eqolu deyiləm, tənqidə açığam”.
O, karyerasında xüsusi rol oynayan baş məşqçi Tomas Tuheli də yüksək dəyərləndirib:
“Tuhel mənim çalışdığım ən yaxşı məşqçidir. Onda hər şey var. Çox dürüstdür. Məni uğura aparan yolu o açdı və bu gün “Real Madrid” üçün oynamamın səbəbi odur. Onsuz bu mümkün olmazdı. Mənim ən böyük məqsədim həmişə “Real Madrid”də oynamaq olub”.
Rüdiger tam hazır vəziyyətə qayıtdığını və komandanın növbəti matçlarında forma geyinməyə tam uyğun durumda olduğunu bildirib.