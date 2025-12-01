1 Dekabr 2025
Luis Suares: “Həyat məni mübarizə aparmağa məcbur etdi”

ABŞ-nin “İnter Mayami” klubunda çıxış edən uruqvaylı hücumçu Luis Suares karyerasını formalaşdıran hadisələrdən və öz xarakterinin haradan gəlməsindən danışıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, Suares müsahibəsində karyerası boyunca daim tənqid və mübarizə ilə üzləşdiyini etiraf edib.

“Mənə çox kök olmağım barədə “Ayaks”da iradlar bildirirdilər. “Liverpul”da pis davranışıma görə üzərimə gəldilər. “Barselona”da isə formamın aşağı olduğu dövrlərə görə tənqid olundum. Karyeramın hər mərhələsində döyüşmək məcburiyyətində qalmışam”, - deyə hücumçu vurğulayıb.

Uruqvaylı futbolçu uşaqlıq illərindən bəri həyatının mübarizə üzərində qurulduğunu bildirir:
“Uşaq olandan bəri mübarizə aparmışam. Ailəmin yeməyi olsun deyə küçədə yemək axtarırdım. Həmişə, nə vaxt xatırlayıramsa, həyatım mübarizədən ibarət olub”.

Suares həm də bəzən özünü idarə edə bilmədiyini qəbul edir:
“Bəzi anlarda düzgün nümunə ola bilmədiyimi anlayıram. Arvadım və uşaqlarım belə qışqırdığımı eşidəndə inanmırlar. Amma içimdəki o üsyankar xarakter, o döyüş ruhu, məni formalaşdıran məhz odur”.

O, illərdir bu xüsusiyyətini dəyişməyə çalışsa da, futbol meydanına çıxanda həmin xarakterin hələ də üstün gəldiyini deyib.

