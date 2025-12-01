“Vikinq” 34 ildən sonra Norveç çempionu olub - VİDEO

Norveçin “Vikinq” klubu 34 illik fasilədən sonra ölkə çempionatının qalibi olub.
İdman.Biz xəbər verir ki, son turda “Volerenqa” üzərində 5:1 hesablı qələbə “Vikinq”ə çempionluq üçün lazım olan nöqtəni qoyub. Qəlbə sayəsində Stavanqer təmsilçisi ötən mövsümün lideri “Bude-Qlimt”i cəmi 1 xal fərqlə üstələyib.
Mövsümü 77 qolla başa vuran “Vikinq” sensasiyalı şəkildə çempionluğa sahib çıxıb və son illərin dominant komandası “Bude-Qlimt”in hegemonluğuna son qoyub.
Tarixi uğura 100 min əhalisi olan Stavanqer şəhərindən 17 min azarkeş canlı şahidlik edib. Final fitindən dərhal sonra fanatlar meydançaya axışaraq futbolçularla birlikdə çempionluğu qeyd ediblər.