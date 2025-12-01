1 Dekabr 2025
"Vikinq" 34 ildən sonra Norveç çempionu olub - VİDEO

Futbol
Xəbərlər
1 Dekabr 2025 01:35
21
Norveçin “Vikinq” klubu 34 illik fasilədən sonra ölkə çempionatının qalibi olub.

İdman.Biz xəbər verir ki, son turda “Volerenqa” üzərində 5:1 hesablı qələbə “Vikinq”ə çempionluq üçün lazım olan nöqtəni qoyub. Qəlbə sayəsində Stavanqer təmsilçisi ötən mövsümün lideri “Bude-Qlimt”i cəmi 1 xal fərqlə üstələyib.

Mövsümü 77 qolla başa vuran “Vikinq” sensasiyalı şəkildə çempionluğa sahib çıxıb və son illərin dominant komandası “Bude-Qlimt”in hegemonluğuna son qoyub.

Tarixi uğura 100 min əhalisi olan Stavanqer şəhərindən 17 min azarkeş canlı şahidlik edib. Final fitindən dərhal sonra fanatlar meydançaya axışaraq futbolçularla birlikdə çempionluğu qeyd ediblər.

İdman.Biz

"Real Madrid" səfərdən bir xalla dönür – VİDEO
01:56
Futbol

“Real Madrid” səfərdən bir xalla dönür – VİDEO

Mbappenin penalti zərbəsindən vurduğu qol Madrid təmsilçisini məğlubiyyətdən xilas etdi
"Roma" evdə büdrədi, "Napoli" zirvəyə şərik oldu - VİDEO
01:45
Futbol

“Roma” evdə büdrədi, “Napoli” zirvəyə şərik oldu - VİDEO

Neresin qolu qonaqlara həlledici üstünlük qazandırdı
Serxio Ramos yeni döymə etdirib
01:28
Futbol

Serxio Ramos yeni döymə etdirib

39 yaşlı müdafiəçi Avropaya qayıtmaq və İspaniya yığmasına düşmək arzusundadır
"Frayburq" "Maynts"ı darmadağın etdi - 4:0
00:51
Futbol

“Frayburq” “Maynts”ı darmadağın etdi - 4:0

Bundesliqada “qartallar”dan inamlı qələbə
"Qəbələ"nin baş məşqçisi: "Futbolçularım xarakter göstərdi"
00:47
Futbol

“Qəbələ”nin baş məşqçisi: “Futbolçularım xarakter göstərdi”

Kaxaber Sxadadze qələbəni komandanın iradəsi ilə izah etdi
Ris Ceyms: "Bu gün böyük mesaj verdik"
00:25
Futbol

Ris Ceyms: “Bu gün böyük mesaj verdik”

“Arsenal”la oyundan sonra “Çelsi” kapitanı komandanın mübarizə ruhundan danışıb

