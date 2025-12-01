1 Dekabr 2025
AZ

“Frayburq” “Maynts”ı darmadağın etdi - 4:0

Futbol
Xəbərlər
1 Dekabr 2025 00:51
31
“Frayburq” “Maynts”ı darmadağın etdi - 4:0

Almaniya Bundesliqasının XII turunda “Frayburq” doğma meydanda “Maynts”ı 4:0 hesabı ilə məğlub edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, matçın erkən dəqiqələrindən təşəbbüsə yiyələnən meydan sahibləri hesabı 12-ci dəqiqədə Lukas Kublerlə açıb. Cəmi 14 dəqiqə sonra Vinçenso Qrifo fərqi artırıb.

28-ci dəqiqədə qonaqların futbolçusu Paul Nebel qırmızı vərəqə alaraq komandasını azlıqda qoyub.

İkinci hissədə də üstünlüyünü davam etdirən “Frayburq” 50-ci dəqiqədə Yohan Manzambi, 90-cı dəqiqədə isə Patrik Osterhaqe ilə daha iki qol vuraraq böyükhesablı qələbəni rəsmiləşdirib.

Bu nəticədən sonra “Frayburq” 16 xalla turnir cədvəlinin 8-ci pilləsində qərarlaşıb. “Maynts” isə 6 xalla 18-ci yerdə qalıb.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Real Madrid” səfərdən bir xalla dönür – VİDEO
01:56
Futbol

“Real Madrid” səfərdən bir xalla dönür – VİDEO

Mbappenin penalti zərbəsindən vurduğu qol Madrid təmsilçisini məğlubiyyətdən xilas etdi
“Roma” evdə büdrədi, “Napoli” zirvəyə şərik oldu - VİDEO
01:45
Futbol

“Roma” evdə büdrədi, “Napoli” zirvəyə şərik oldu - VİDEO

Neresin qolu qonaqlara həlledici üstünlük qazandırdı
“Vikinq” 34 ildən sonra Norveç çempionu olub - VİDEO
01:35
Futbol

“Vikinq” 34 ildən sonra Norveç çempionu olub - VİDEO

Son turdakı 5:1-lik qələbə klub tarixində yeni səhifə açıb
Serxio Ramos yeni döymə etdirib
01:28
Futbol

Serxio Ramos yeni döymə etdirib

39 yaşlı müdafiəçi Avropaya qayıtmaq və İspaniya yığmasına düşmək arzusundadır
“Qəbələ”nin baş məşqçisi: “Futbolçularım xarakter göstərdi”
00:47
Futbol

“Qəbələ”nin baş məşqçisi: “Futbolçularım xarakter göstərdi”

Kaxaber Sxadadze qələbəni komandanın iradəsi ilə izah etdi
Ris Ceyms: “Bu gün böyük mesaj verdik”
00:25
Futbol

Ris Ceyms: “Bu gün böyük mesaj verdik”

“Arsenal”la oyundan sonra “Çelsi” kapitanı komandanın mübarizə ruhundan danışıb

Ən çox oxunanlar

“Uşaq futbolunda ən böyük problemlərdən biri valideynlərdir” - Sadiq Eyvazinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO
29 Noyabr 14:10
Futbol

“Uşaq futbolunda ən böyük problemlərdən biri valideynlərdir” - Sadiq Eyvazinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO

“Ulduz” futbol akademiyasının U8 komandasının baş məşqçisi ilə müsahibə
Azərbaycan cüdoçuları Əbu-Dabi “Böyük Dəbilqə”sində mübarizəni erkən dayandırdılar - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
29 Noyabr 13:21
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Əbu-Dabi “Böyük Dəbilqə”sində mübarizəni erkən dayandırdılar - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Beləliklə, Hidayət yarışda çıxışını başa vurub
Misli Premyer Liqası: “Zirə” “Kəpəz”ə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
28 Noyabr 15:54
Futbol

Misli Premyer Liqası: “Zirə” “Kəpəz”ə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qeyd edək ki, XIII tura noyabrın 30-da yekun vurulacaq
Misli Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
29 Noyabr 16:31
Futbol

Misli Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

XIII tura noyabrın 30-da yekun vurulacaq