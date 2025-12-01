“Frayburq” “Maynts”ı darmadağın etdi - 4:0

Almaniya Bundesliqasının XII turunda “Frayburq” doğma meydanda “Maynts”ı 4:0 hesabı ilə məğlub edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, matçın erkən dəqiqələrindən təşəbbüsə yiyələnən meydan sahibləri hesabı 12-ci dəqiqədə Lukas Kublerlə açıb. Cəmi 14 dəqiqə sonra Vinçenso Qrifo fərqi artırıb.
28-ci dəqiqədə qonaqların futbolçusu Paul Nebel qırmızı vərəqə alaraq komandasını azlıqda qoyub.
İkinci hissədə də üstünlüyünü davam etdirən “Frayburq” 50-ci dəqiqədə Yohan Manzambi, 90-cı dəqiqədə isə Patrik Osterhaqe ilə daha iki qol vuraraq böyükhesablı qələbəni rəsmiləşdirib.
Bu nəticədən sonra “Frayburq” 16 xalla turnir cədvəlinin 8-ci pilləsində qərarlaşıb. “Maynts” isə 6 xalla 18-ci yerdə qalıb.