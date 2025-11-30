“Levante” baş məşqçisini istefaya göndərdi

İspaniya La Liqa təmsilçisi “Levante” baş məşqçi Xulian Kalero ilə yollarını ayırıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, klubun Direktorlar Şurasının qərarı rəsmi saytda açıqlanıb və mütəxəssislə əməkdaşlığın dayandırıldığı bildirilib.
Kalero ilə vidalaşma qərarı komandanın evdə “Atletik”ə 0:2 hesabı ilə uduzduğu matçın ertəsi gün verilib. Klub 55 yaşlı çalışdırıcıya bu müddətdə gördüyü işlərə görə təşəkkür edib və ona gələcək karyerasında uğurlar arzulayıb.
Kalero 2023-cü ilin yayında “Levante”nin sükanı arxasına keçmişdi. Bu müddətdə “qırmızı-göylər” 58 matç keçirib, 25 qələbə, 16 heç-heçə, 17 məğlubiyyət əldə edib.
“Levante” La Liqanın turnir cədvəlində hazırda 19-cu pillədə qərarlaşır və 14 turdan sonra cəmi 9 xal toplayıb