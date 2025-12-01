1 Dekabr 2025
“Qəbələ”nin baş məşqçisi: “Futbolçularım xarakter göstərdi”

1 Dekabr 2025 00:47
“Qəbələ”nin baş məşqçisi: “Futbolçularım xarakter göstərdi”

Misli Premyer Liqasının 13-cü turunda “Qəbələ” “Araz-Naxçıvan”ı səfərdə 2:1 hesabı ilə məğlub edib. Matçdan sonra ev sahibi komandanın baş məşqçisi Kaxaber Sxadadze qarşılaşmanı dəyərləndirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Gürcüstanlı mütəxəssis komandasının mübarizə ruhunu xüsusi qeyd edərək futbolçuların xarakter göstərdiyini deyib.
“Oyun gərgin başladı, rəqib güclü komandadır. Qol vurduqdan sonra daha rahat oynamağa başladıq. İkinci hissədə rəqibə imkan vermədik və çox qol epizodu yaratdıq”, - deyə Sxadadze bildirib.

Baş məşqçi qələbənin “Qəbələ”nin əvvəlki baş məşqçisi Elmar Baxşıyevin komandasına qarşı qazanılmasının xüsusi məna daşımadığını da bildirib:
“Elmar Baxşıyevə hörmətimiz böyükdür. Sadəcə elə alındı ki, qələbə onun komandasına qarşı gəldi”.

O, Nuğay Rəşidovun performansını da qiymətləndirib və onun stabil olmasını istəyib.

Baş məşqçi Murad Musayevin qırmızı vərəqəsinə də münasibət bildirib:
“Muradın əsas səhvi epizoda gecikməsi idi. Ola bilsin ki, həmin müdaxilə bizi mümkün xal itkisi riskindən xilas etdi”.

İdman.Biz

