Ris Ceyms: “Bu gün böyük mesaj verdik”

İngiltərə Premyer Liqasında “Arsenal”la keçirilən görüşdə matçın ən yaxşı oyunçusu seçilən “Çelsi”nin kapitanı Ris Ceyms qarşılaşmadan sonra komandanın vəziyyəti və mübarizəsi barədə danışıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Çelsi”nin müdafiəçisi bu gün böyük bir mesaj verdiklərini deyib.
“Hamı görür ki, hansı vəziyyətdəyik və nə uğrunda mübarizə aparırıq”, - deyə Ris Ceyms vurğulayıb.
Ceyms komandada pozitiv atmosferin olduğunu da qeyd edib:
“Qalib gəlmək istəyirdik, amma götürüləsi çox müsbət məqam var. Oğlanlarla qürur duyuram. Bu gün meydan həqiqətən atəş kimi idilər”.
“Çelsi” kapitanı komandanın doğru yolda olduğunu və qarşıdakı oyunlarda daha güclü performans sərgiləməyi hədəflədiklərini bildirib.