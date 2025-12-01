1 Dekabr 2025
AZ

Ris Ceyms: “Bu gün böyük mesaj verdik”

Futbol
Xəbərlər
1 Dekabr 2025 00:25
23
Ris Ceyms: “Bu gün böyük mesaj verdik”

İngiltərə Premyer Liqasında “Arsenal”la keçirilən görüşdə matçın ən yaxşı oyunçusu seçilən “Çelsi”nin kapitanı Ris Ceyms qarşılaşmadan sonra komandanın vəziyyəti və mübarizəsi barədə danışıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Çelsi”nin müdafiəçisi bu gün böyük bir mesaj verdiklərini deyib.

“Hamı görür ki, hansı vəziyyətdəyik və nə uğrunda mübarizə aparırıq”, - deyə Ris Ceyms vurğulayıb.

Ceyms komandada pozitiv atmosferin olduğunu da qeyd edib:
“Qalib gəlmək istəyirdik, amma götürüləsi çox müsbət məqam var. Oğlanlarla qürur duyuram. Bu gün meydan həqiqətən atəş kimi idilər”.

“Çelsi” kapitanı komandanın doğru yolda olduğunu və qarşıdakı oyunlarda daha güclü performans sərgiləməyi hədəflədiklərini bildirib.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Roma” evdə büdrədi, “Napoli” zirvəyə şərik oldu - VİDEO
01:45
Futbol

“Roma” evdə büdrədi, “Napoli” zirvəyə şərik oldu - VİDEO

Neresin qolu qonaqlara həlledici üstünlük qazandırdı
“Vikinq” 34 ildən sonra Norveç çempionu olub - VİDEO
01:35
Futbol

“Vikinq” 34 ildən sonra Norveç çempionu olub - VİDEO

Son turdakı 5:1-lik qələbə klub tarixində yeni səhifə açıb
Serxio Ramos yeni döymə etdirib
01:28
Futbol

Serxio Ramos yeni döymə etdirib

39 yaşlı müdafiəçi Avropaya qayıtmaq və İspaniya yığmasına düşmək arzusundadır
“Frayburq” “Maynts”ı darmadağın etdi - 4:0
00:51
Futbol

“Frayburq” “Maynts”ı darmadağın etdi - 4:0

Bundesliqada “qartallar”dan inamlı qələbə
“Qəbələ”nin baş məşqçisi: “Futbolçularım xarakter göstərdi”
00:47
Futbol

“Qəbələ”nin baş məşqçisi: “Futbolçularım xarakter göstərdi”

Kaxaber Sxadadze qələbəni komandanın iradəsi ilə izah etdi
“Espanyol” səfərdə son dəqiqə qolu ilə qələbə qazandı
00:07
Futbol

“Espanyol” səfərdə son dəqiqə qolu ilə qələbə qazandı

Kike Qarsiyanın 87-ci dəqiqədə vurduğu top “Selta”nı cəzalandırdı

Ən çox oxunanlar

“Uşaq futbolunda ən böyük problemlərdən biri valideynlərdir” - Sadiq Eyvazinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO
29 Noyabr 14:10
Futbol

“Uşaq futbolunda ən böyük problemlərdən biri valideynlərdir” - Sadiq Eyvazinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO

“Ulduz” futbol akademiyasının U8 komandasının baş məşqçisi ilə müsahibə
Azərbaycan cüdoçuları Əbu-Dabi “Böyük Dəbilqə”sində mübarizəni erkən dayandırdılar - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
29 Noyabr 13:21
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Əbu-Dabi “Böyük Dəbilqə”sində mübarizəni erkən dayandırdılar - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Beləliklə, Hidayət yarışda çıxışını başa vurub
Misli Premyer Liqası: “Zirə” “Kəpəz”ə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
28 Noyabr 15:54
Futbol

Misli Premyer Liqası: “Zirə” “Kəpəz”ə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qeyd edək ki, XIII tura noyabrın 30-da yekun vurulacaq
Misli Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
29 Noyabr 16:31
Futbol

Misli Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

XIII tura noyabrın 30-da yekun vurulacaq