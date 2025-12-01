“Lion” say üstünlüyündən istifadə edib “Nant”ı məğlub etdi - 3:0

Fransa Liqa 1-in XIV turunda “Lion” doğma meydanda “Nant”ı qonaq edib və oyundan 3:0 hesablı inamlı qələbə ilə ayrılıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Qrupama” stadionunda keçirilən qarşılaşmada ilk həlledici an birinci hissənin sonunda yaşanıb. 43-cü dəqiqədə qonaqların müdafiəçisi Cuniyor Mvanqa qırmızı vərəqə alaraq komandasını azlıqda qoyub.
Say üstünlüyünü ikinci hissədə dərhal dəyərləndirən meydan sahibləri 51-ci dəqiqədə Abnerin qolu ilə hesabı açıb. 70-ci dəqiqədə hücumçu Martin Satriano fərqi artırıb, 77-ci dəqiqədə isə qonaq komandanın qapısına üçüncü topu vuraraq yekun nəticəni müəyyənləşdirib.
Bu qələbə ilə “Lion” xalını 24-ə yüksəldərək turnir cədvəlinin 6-cı pilləsinə qalxıb. “Nant” isə 11 xalla 16-cı yerdə qalıb.