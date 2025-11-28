Voyçex Şeznidən səmimi etiraflar: “Atam məni başqalarının yanında utandırırdı” - FOTO

“Barselona”nın polşalı qapıçısı Voyçex Şezni karyerası, şəxsi həyatı, oynadığı komandalarda etdiyi zarafatlarla bağlı səmimi etiraflar edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, 35 yaşlı qapıçıdan müsahibəni “GQ Poland” nəşri götürüb.
“Barselonada ilk mövsümü pulsuz oynadım”
Voyçex Şezni etiraf edir ki, Kataloniya klubundakı ilk mövsümündə faktiki olaraq maaş almadan çıxış edib:
“Mənə ödənilən məbləğ, “Yuventus”a müqavilənin vaxtından əvvəl ləğvi üçün ödədiyim pula tam bərabər idi. Ona görə də əsasən pulsuz oynayırdım”.
O həmçinin futboldan müvəqqəti vidalaşmağa hazırlaşdığı dövrdən cəmi bir neçə gün əvvəl Robert Levandovski ilə söhbət etdiyini deyib:
“Ona dedim ki, artıq heç bir klubda oynamaq istəmirəm, ancaq “Barselona” olarsa, mümkündür, başqa heç bir klub”.
Voyçex Şezni komanda yoldaşı Jul Kunde barədə də gülməli detal açıqlayıb:
“Mən də yaxşı görünməyi sevirəm, amma Kunde başqa səviyyədədir. Hər məşq üçün ayrıca obraz düşünür. Gündəlik geyimlə gəlsə belə, görürsən ki, corabları geyimlərinə uyğunlaşdırıb, ayaqqabıları xüsusi seçilib. Hər şey ideal uyğunlaşdırır”
Qapıçı özü haqda gülərək “Mən sadəcə şlyapaları sevirəm” söyləyib.
Uşaqlıq sarsıntısı: “Atam məni başqalarının içində qəsdən utandırırdı”
Polşalı futbolçunun ən səmimi hissəsi isə onun uşaqlıq xatirələridir:
“Uşaq vaxtı atamdan həmişə qorxurdum. Fiziki cəhətdən deyil… O, yanımızda başqaları varkən məni bilərəkdən utandıra bilərdi. Elə anlar olurdu ki, içimdən soruşurdum: “Ata, niyə bunu mənə edirsən?”.
Təcrübəli qolkiper qidaya münasibətindən də danışıb:
“Yeməyi sevirəm. Çəkim normadadır, amma “Barselona”da piy rekordunu qırdım. Heç vaxt digərlərindən çox məşq etməmişəm, amma 18 ildir yüksək səviyyəni qorumağı bacarıram”.
O, Polşa millisində yaşanan məşhur zarafatı da xatırlayır:
“Bir dəfə Levandovski dedi: “Bu bədənlə belə karyeran necə alınıb?” Məşqçi Mixneviç cavab verdi: “Qapıçı şahmatçıdır: əlləri oynayır, amma qərarı beyin verir”. O gündən hər dəfə məndən zalda məşq etməyimi istəyənə deyirəm: “Bu şahmatdır”.