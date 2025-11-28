28 Noyabr 2025
AZ

Voyçex Şeznidən səmimi etiraflar: “Atam məni başqalarının yanında utandırırdı” - FOTO

Futbol
Xəbərlər
28 Noyabr 2025 12:39
75
Voyçex Şeznidən səmimi etiraflar: “Atam məni başqalarının yanında utandırırdı” - FOTO

“Barselona”nın polşalı qapıçısı Voyçex Şezni karyerası, şəxsi həyatı, oynadığı komandalarda etdiyi zarafatlarla bağlı səmimi etiraflar edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, 35 yaşlı qapıçıdan müsahibəni “GQ Poland” nəşri götürüb.

“Barselonada ilk mövsümü pulsuz oynadım”

Voyçex Şezni etiraf edir ki, Kataloniya klubundakı ilk mövsümündə faktiki olaraq maaş almadan çıxış edib:

“Mənə ödənilən məbləğ, “Yuventus”a müqavilənin vaxtından əvvəl ləğvi üçün ödədiyim pula tam bərabər idi. Ona görə də əsasən pulsuz oynayırdım”.

O həmçinin futboldan müvəqqəti vidalaşmağa hazırlaşdığı dövrdən cəmi bir neçə gün əvvəl Robert Levandovski ilə söhbət etdiyini deyib:

“Ona dedim ki, artıq heç bir klubda oynamaq istəmirəm, ancaq “Barselona” olarsa, mümkündür, başqa heç bir klub”.

Voyçex Şezni komanda yoldaşı Jul Kunde barədə də gülməli detal açıqlayıb:

“Mən də yaxşı görünməyi sevirəm, amma Kunde başqa səviyyədədir. Hər məşq üçün ayrıca obraz düşünür. Gündəlik geyimlə gəlsə belə, görürsən ki, corabları geyimlərinə uyğunlaşdırıb, ayaqqabıları xüsusi seçilib. Hər şey ideal uyğunlaşdırır”

Qapıçı özü haqda gülərək “Mən sadəcə şlyapaları sevirəm” söyləyib.

Uşaqlıq sarsıntısı: “Atam məni başqalarının içində qəsdən utandırırdı”

Polşalı futbolçunun ən səmimi hissəsi isə onun uşaqlıq xatirələridir:

“Uşaq vaxtı atamdan həmişə qorxurdum. Fiziki cəhətdən deyil… O, yanımızda başqaları varkən məni bilərəkdən utandıra bilərdi. Elə anlar olurdu ki, içimdən soruşurdum: “Ata, niyə bunu mənə edirsən?”.

Təcrübəli qolkiper qidaya münasibətindən də danışıb:

“Yeməyi sevirəm. Çəkim normadadır, amma “Barselona”da piy rekordunu qırdım. Heç vaxt digərlərindən çox məşq etməmişəm, amma 18 ildir yüksək səviyyəni qorumağı bacarıram”.

O, Polşa millisində yaşanan məşhur zarafatı da xatırlayır:

“Bir dəfə Levandovski dedi: “Bu bədənlə belə karyeran necə alınıb?” Məşqçi Mixneviç cavab verdi: “Qapıçı şahmatçıdır: əlləri oynayır, amma qərarı beyin verir”. O gündən hər dəfə məndən zalda məşq etməyimi istəyənə deyirəm: “Bu şahmatdır”.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Misli Premyer Liqası: “Turan Tovuz” - ”Neftçi” qarşılaşmasının START HEYƏTLƏRİ - YENİLƏNİR
17:53
Futbol

Misli Premyer Liqası: “Turan Tovuz” - ”Neftçi” qarşılaşmasının START HEYƏTLƏRİ - YENİLƏNİR

Qeyd edək ki, XIII tura noyabrın 30-da yekun vurulacaq
Şayn Klüvertin müqaviləsi üzrə danışıqlar aparılır
17:50
Futbol

Şayn Klüvertin müqaviləsi üzrə danışıqlar aparılır

“Barselona” gənc futbolçuya 3 illik yeni müqavilə təklifi edib
Hansi Flik “Alaves” oyunu öncəsi komandanın durumunu açıqlayıb
17:30
Futbol

Hansi Flik “Alaves” oyunu öncəsi komandanın durumunu açıqlayıb

Baş məşqçi Arauxonun zədəsi, müdafiə xətti ilə bağlı tənqidlər və start heyəti barədə danışıb
Rəşad Sadıqov: “İki qol vurub olduqca önəmli qələbə qazandıq”
17:28
Futbol

Rəşad Sadıqov: “İki qol vurub olduqca önəmli qələbə qazandıq”

“Zirə”nin baş məşqçisi “Kəpəz”ə qarşı keçirilən oyundan sonra açıqlama verib
Türkiyəli tanınmış şərhçidən Qurban Qurbanova jest - VİDEO
17:18
Futbol

Türkiyəli tanınmış şərhçidən Qurban Qurbanova jest - VİDEO

Baş məşqçi hədiyyəni şəxsi otağında saxlayacağını bildirib
“Şahdağ Qusar”ın prezidenti: “Məşqçi məni oynatmaq istəmirdi” - VİDEO
17:06
Futbol

“Şahdağ Qusar”ın prezidenti: “Məşqçi məni oynatmaq istəmirdi” - VİDEO

Azərbaycan millisinin sabiq futbolçusu ötən gün “Şəfa”ya qarşı keçirdikləri matçda meydana çıxmasından danışıb
Azər Bağırov: “İkinci hissədə etdiyimiz xırda səhvlər nəticəyə təsir etdi və məğlubiyyətlə üzləşdik”
17:03
Futbol

Azər Bağırov: “İkinci hissədə etdiyimiz xırda səhvlər nəticəyə təsir etdi və məğlubiyyətlə üzləşdik”

Mütəxəssis “Zirə”yə məğlub olduqları oyundan sonra fikirlərini bölüşüb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB
27 Noyabr 20:50
Voleybol

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB

Tura noyabrın 28-də yekun vurulacaq
Əmisi Musa Qurbanlı haqqında: “Musada uşaqlıqdan böyük istedad olmayıb”
27 Noyabr 22:04
Azərbaycan futbolu

Əmisi Musa Qurbanlı haqqında: “Musada uşaqlıqdan böyük istedad olmayıb”

Əmisi deyib ki, Musanın elə uşaqlıqdan güc və sürət cəhətdən çatışmazlıqları olub
Çempionlar Liqası: “Qarabağ” “Napoli”yə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
26 Noyabr 01:55
Futbol

Çempionlar Liqası: “Qarabağ” “Napoli”yə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qarabağ” Liqa mərhələsində 7 xal toplayıb
Doqquz yaşlı Nuray niyə öz ölkəsində oynaya bilmir və ona İsveçdə nə təklif edilib? – İDMAN.BİZ MƏSƏLƏYƏ AYDINLIQ GƏTİRİB – FOTO/VİDEO
26 Noyabr 14:06
Futbol

Doqquz yaşlı Nuray niyə öz ölkəsində oynaya bilmir və ona İsveçdə nə təklif edilib? – İDMAN.BİZ MƏSƏLƏYƏ AYDINLIQ GƏTİRİB – FOTO/VİDEO

Əməkdaşımız istedadlı qızın atası və məşqçisi ilə danışıb