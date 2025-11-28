Hansi Flikin “Barselona”da gələcəyi sual altındadır

İspaniyanın La Liqa təmsilçisi “Barselona”nın baş məşqçisi Hans-Diter Flikin gələcəyi ilə bağlı qeyri-müəyyənlik artır.
İdman.Biz xəbər verir ki, “El Chiringuito”nun məlumatına görə, alman mütəxəssisin mövsümün sonunda komandadan ayrılma ehtimalı davam etmə ehtimalından daha yüksək qiymətləndirilir.
Bildirilir ki, Flik komandanın qeyri-stabilləşən nəticələri səbəbindən ciddi təzyiq altındadır və üzərinə yönələn tənqidin bir hissəsini ədalətsiz sayır.
Xəbərdə qeyd olunur ki, baş məşqçi ilə bəzi futbolçular - Lamin Yamal və Robert Levandovski ilə münasibətlərdə gərginlik mövcuddur ki, bu da klubun qərar vermə prosesinə təsir göstərən amillərdən biridir.
Məlumata görə, klub prezidenti Joan Laporta və idman direktoru Deko artıq Flikin mümkün əvəzləyicilərini müzakirə etməyə başlayıblar. Əsas favorit Luis Enrikedir, lakin PSJ onu buraxmaq niyyətində deyil. Digər namizəd isə “Komoda” göstərdiyi işlə diqqət çəkən Sesk Fabreqasdır və katalon rəhbərliyi onun namizədliyinə getdikcə daha çox maraq göstərir.