Boliviyada futbol hakimi 17 dəfə qırmızı vərəqəyə əl atmalı olub - VİDEO

Kopa Boliviyanın 1/4 final mərhələsində “Real Oruro” ilə “Bluminq” arasında keçirilən oyunda final fitindən sonra meydanda kütləvi dava düşüb
İdman.Biz xəbər verir ki, nəticədə oyunu idarə etmiş hakim hər iki komandanın futbolçularına ümumilikdə 17 qırmızı vərəqə göstərib.
İnsident 2:2 hesabı ilə yekunlaşan kubok oyunundan sonra baş verib. İki oyunun ümumi nəticəsinə görə (4:3) “Bloominq” klubu yarımfinala adlayıb.
Kütləvi davada hər iki klubun məşqçi heyəti də iştirak edib. Polis əməkdaşları vəziyyəti nəzarətə almaq üçün gözyaşardıcı qazdan istifadə etməli olublar.
Qırmızı vərəqələrin yeddisi “Bluminq”in, dördü isə “Real Oruro”nun oyunçularına, qalanları isə hər iki tərəfin məşqçi və texniki heyətinə göstərilib.
Misli Premyer Liqası: “Turan Tovuz” - ”Neftçi” qarşılaşmasının START HEYƏTLƏRİ - YENİLƏNİR
Qeyd edək ki, XIII tura noyabrın 30-da yekun vurulacaq
Şayn Klüvertin müqaviləsi üzrə danışıqlar aparılır
“Barselona” gənc futbolçuya 3 illik yeni müqavilə təklifi edib
Hansi Flik “Alaves” oyunu öncəsi komandanın durumunu açıqlayıb
Baş məşqçi Arauxonun zədəsi, müdafiə xətti ilə bağlı tənqidlər və start heyəti barədə danışıb
Rəşad Sadıqov: “İki qol vurub olduqca önəmli qələbə qazandıq”
“Zirə”nin baş məşqçisi “Kəpəz”ə qarşı keçirilən oyundan sonra açıqlama verib
Türkiyəli tanınmış şərhçidən Qurban Qurbanova jest - VİDEO
Baş məşqçi hədiyyəni şəxsi otağında saxlayacağını bildirib
“Şahdağ Qusar”ın prezidenti: “Məşqçi məni oynatmaq istəmirdi” - VİDEO
Azərbaycan millisinin sabiq futbolçusu ötən gün “Şəfa”ya qarşı keçirdikləri matçda meydana çıxmasından danışıb
Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB
Tura noyabrın 28-də yekun vurulacaq
Əmisi Musa Qurbanlı haqqında: “Musada uşaqlıqdan böyük istedad olmayıb”
Əmisi deyib ki, Musanın elə uşaqlıqdan güc və sürət cəhətdən çatışmazlıqları olub
Çempionlar Liqası: “Qarabağ” “Napoli”yə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
“Qarabağ” Liqa mərhələsində 7 xal toplayıb