Adil Şükürov “Qarabağ”a inanır: “Dünya futbolu sürpriz nəticələr üzərində qurulan inkişaf mərhələsindən keçir”

“Antonio Konte “Qarabağ”ı Çempionlar Liqasının sürpriz komandası adlandırıb. Düzdür, “Napoli” A Seriyasında üçüncü pillədə qərarlaşıb, fikrimcə, bu gün dünya futbolu sürpriz nəticələr üzərində qurulan inkişaf mərhələsindən keçir. İstər milli, istərsə də klub səviyyəsində oyunlara baxdığımız zaman bunu müşahidə edirik”.
Bu sözləri Azərbaycan millisinin sabiq futbolçusu Adil Şükürov UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində bu gün İtaliyada “Napoli” və “Qarabağ” komandaları arasında keçiriləcək V tur oyunu barədə danışarkən deyib.
Onun fikrincə, Azərbaycan çempionu “Napoli” ilə oyunda da yüksək səviyyədə çıxış edəcək: “Mən buna inanıram. Ağdam klubu yeni formatda keçirilən Çempionlar Liqasının 4 turunda topladığı 7 xalla sürpriz edə biləcəyini göstərir. Biz komandamızın əsas mərhələsində “Benfika” və “Çelsi” kimi nəhənglərə qarşı matçlarda əzmkar, özünəməxsus, eləcə də rahat oynadığını gördük”, - deyə o, AZƏRTAC-a açıqlamasında deyib.
Mütəxəssis qarşılaşmanın bugünkü tarixdə keçirilməsinin təsadüfi olmadığını söyləyib: “Çünki dünya futbolunun və “Napoli”nin argentinalı əfsanəsi Dieqo Maradonanın dünyadan köçdüyü gündür. Arena da məhz onun adını daşıyır”.
Qeyd edək ki, bu gün “Stadio Dieqo Armando Maradona” stadionunda keçiriləcək “Napoli” - “Qarabağ” qarşılaşması Bakı vaxtı ilə saat 23:59-da start götürəcək.