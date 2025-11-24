“Zədə müddətim artıq maraqlı mərhələyə keçib”

“Arsenal” klubunun 26 yaşlı yarımmüdafiəçi Martin Edeqor zədədən sonra bərpa prosesi barədə açıqlama verib.
İdman.Biz xəbər verir ki, norveçli futbolçu reabilitasiyanın uğurla davam etdiyini bildirib.
“Bu həftə reabilitasiyam üzərində çox çalışdım - hər şey çox yaxşı gedir. Hər gün final mərhələsinə daha da yaxınlaşdığımı hiss edirəm, bu mərhələ daha maraqlıdır. Bir az meydanda işlədim və məşq etdim, buna görə məqsədimə doğru irəliləyişi hiss edirəm”, - deyə Edeqor söyləyib.
O əlavə edib ki, reabilitasiyanın ən yaxşı hissəsi komandaya qoşulmağa yaxınlaşdıqca meydanda daha çox şey edə bilməyin və bərpa prosesində daha aqressiv olmağındır.
“Özümü gündən-günə daha güclü hiss edirəm. Meydana qayıtmağı səbirsizliklə gözləyirəm, düzgün yoldayıq, hər şey yaxşı görünür”, - deyə yarımmüdafiəçi vurğulayıb