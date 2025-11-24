Qavi Tompson: “Oyunları qazanmaq üçün kiçik detalları tapmalıyıq”

“Hakimlərin qərarından şikayət etməyi sevən biri deyiləm. Ona görə də oyundan sonra ona penalti olmadığını dedim”.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu sözləri “Karvan-Yevlax”ın futbolçusu Qavi Tompson sportal.az saytına müsahibəsində deyib.
Həmin müsahibəni təqdim edirik:
- Bu mövsüm ilk dəfə idi ki, Yevlaxda oynadınız. Həyəcan var idi? Matç haqda fikrin necədir, səncə nəyə görə məğlub oldunuz?
- Yevlaxa qayıtmaq, orada oynamaq yaxşı idi. Azarkeşlərimiz oyunda yaxşı atmosfer yaratmışdı. Matçı qazanmaq və azarkeşlərimizi sevindirmək istəyirdik. Lakin təəssüf ki, istədiyimiz kimi olmadı.
- Qapınıza penalti təyin edildi. Mübahisəli epizod oldu. Rəqib futbolçuya toxunduğunu iddia edən baş hakim qapınıza penalti təyin etdi. Səncə, nəyə görə VAR-a ehtiyac duyulmadı?
- Bəli, mən həmişə epizodda “Kəpəz”in futbolçusuna toxunmamışdım. Həmin anda baş hakim penalti təyin edəndə, çox təəccüblənmişdim. Ondan VAR-a baxmasını xahiş etdim. Amma o, bunun penalti olduğunu bildirdi və VAR da onun qərarını dəstəklədi.
- Matçdan sonra baş hakimlə bu haqda nə danışırdın?
- Hakimlərin qərarından şikayət etməyi sevən biri deyiləm. Ona görə də oyundan sonra ona penalti olmadığını dedim. Üstəlik, bir epizod da var idi. Hansı ki, “Kəpəz”in futbolçusu cərimə meydançasında topu uzaqlaşdırarkən, topuğuma zərbə endirdi. Ondan nəyə görə həmin an üçün VAR-ı yoxlamadığını soruşurdum.
- "Karvan-Yevlax" hazırda sonuncu pillədədir. Vəziyyət deyəsən, daha da gərginləşir. Səncə, bu durumdan çıxmaq mümkün olacaq? Bunun üçün nə etmək lazımdır?
- Bəli. Düşünürəm ki, bu heyət komandanı liqada saxlamağa qadirdir. Liqanın ən yaxşı komandalarına qarşı son 3 oyunumuza baxa bilərsiniz. Biz onlara qarşı rəqabət apara biləcəyimizi göstərmişik. Sadəcə, oyunları qazanmaq üçün kiçik detalları tapmalıyıq.
- Növbəti turda rəqibiniz "Qarabağ"dır. Onları səfərdə məğlub etmək və ya bərabərə qalmaq mümkündür? "Qarabağ" bu oyundan öncə "Napoli" ilə görüşəcək...
- "Qarabağ" çox yaxşı komandadır və Avropada da yaxşı işlər görürlər. Oyuna onlardan xal almağa çalışacağıq. Ümid edirəm ki, hər şey yaxşı alınacaq. Necə olacağını isə görəcəyik.