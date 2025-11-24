“Qarabağ” futbolçuları İtaliyaya çatıblar - YENİLƏNİB - FOTO/VİDEO

UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində "Napoli"nin qonağı olacaq "Qarabağ" İtaliyaya çatıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, Azərbaycan çempionu sabah oyunöncəsi son məşqinə çıxacaq.
Görüşü polşalı FIFA referisi Şimon Marçinyak idarə edəcək. Ona Tomaş Listkieviç və Adam Kupsik kömək edəcəklər. Dördüncü hakim funksiyasını Voytsex Mik yerinə yetirəcək. VAR hakimi niderlandlı Pol van Bokel, onun köməkçisi isə xorvatiyalı İvan Bebek olacaq.
“Qarabağ” futbol klubunun üzvləri UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin beşinci turu çərçivəsində keçiriləcək “Napoli” - “Qarabağ” matçı üçün İtaliyaya yola düşüblər.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə komandanın sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib.
Xatırladaq ki, “Napoli” – “Qarabağ” oyunu noyabrın 25-dən 26-a keçən gecə, saat 00:00-da Neapolun “Dieqo Armando Maradona” stadionunda keçiriləcək.
Qeyd edək ki, dörd turdan sonra “Qarabağ” 7 xalla 15-ci, “Napoli” isə 4 xalla 24-cü yerdədir.