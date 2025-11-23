Vircil van Deyk: “Biz onu məyus edirik, amma özümüzü də məyus edirik”

“Liverpul” müdafiəçisi və kapitanı Vircil van Deyk baş məşqçi Arne Slotla bağlı vəziyyəti dəyərləndirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, Van Deyk komandanın nəticələrinin qənaətbəxş olmadığını etiraf edib.
“Biz mütləq şəkildə onu məyus edirik, amma parallel olaraq özümüzü də məyus edirik”, - deyə kapitan vurğulayıb.
O bildirib ki, hər bir futbolçu əvvəlcə özündən başlamalıdır:
“Əvvəl özünə baxırsan və sonra bir-birinizə kömək edirsiniz, bu vəziyyətdən çıxmağa çalışırsınız. Çünki hazırda bu bir qarışıqlıqdır. Bu sadəcə faktdır”.
Van Deyk komandanın mövcud durumu ilə bağlı məsuliyyətin futbolçuların üzərində olduğunu vurğulayıb və birlikdə çıxış yolu tapmağa çalışdıqlarını bildirib.