Misli Premyer Liqası XII tur: “Neftçi” - “İmişli” oyunu başa çatdı - 2:3 - YENİLƏNİB + VİDEO

İdman.Biz xəbər verir ki, Misli Premyer Liqasının XII turunun son oyunu - “Nefçi” - “İmişli” qarşılaşması başa çatdı - 2:3.
19:19
"İmişli"nin oyunçusu Edvin Banquera 87-ci dəqiqədə komandasını hesabda irəli çıxarır - 2:3.
18:55
"İmişli"nin oyunçusu Dioqo Rollo 64-cü dəqiqədə hesabı 2:2 edir.
18:51
“Neftçi”nin kapitanı Emin Mahmudov oyunun 60-cı dəqiqəsində hesabı 2:1 edir. Bu onun Premyer Liqada 49-cu qoludur.
18:35
İdman.Biz xəbər verir ki, “Nefçi” - “İmişli” qarşılaşmasında ikinci hissə başlayıb. İlk yarıdan sonra hesab 1:1-dir.
18:20
“Nefçi” - “İmişli” qarşılaşmasında birinci hissə başa çatdı.
17:46
Oyunun 13-cü dəqiqəsində "İmişli" Ezekiel Morqanın qolu ilə hesabı bərabərləşdirdi - 1:1.
17:41
“Nefçi” - “İmişli” oyununda hesab açıldı. Vensan Abubakar 10-cu dəqiqədə penalti zərbəsini dəqiq yerinə yetirdi.
17:30
İdman.Biz xəbər verir ki, Misli Premyer Liqasının XII turunun son oyunu - “Nefçi” - “İmişli” qarşılaşması başladı.
16:40
"Neftçi" Azərbaycan Premyer Liqasının XII turunda bu gün "İmişli"ni qəbul edəcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, saat 17:30-da start götürəcək oyuna komandalar aşağıdakı heyətlə çıxacaqlar.
"Neftçi": 13. Kenan Piriç 8. Emin Mahmudov (k) 15. Elvin Bədəlov 45. Vensan Abubakar 77. Falaye Sako 24. Mustafa Sek 5. İqor Ribeyro 18. İfeanyi Metyu 11. İmad Faraj 10. Freddi Varqas 23. Cordan Rezabala
Ehtiyat oyunçular: 1. Emil Balayev 93. Rza Cəfərov 17. Murad Xaçayev 7. Emil Səfərov 19. Ağadadaş Salyanski 47. Murad Məmmədov 6. Sessi Dalmeyda 9. Bassala Sambu 27. Kristian Kostin 22. Luis Ortis
Məşqçi: Mübariz Orucov
"İmişli": 33. Andrey Sinenka 19. Azər Salahlı (k) 94. Rafael Vieqaş 10. Nikola Karaklaiç 29. Edvin Banquera 14. Ronaldo de Souza 6. Yau Moses 9. Dioqo Almeyda 23. Dioqo Rollo 17. Ezekiel Morqan 7. Luis Silvestr
Ehtiyat oyunçular: 1. Hüseynəli Quliyev 99. İmam Əli 77. Elmir Rəhimzadə 21. Abbas Ağazadə 22. İbrahim Əliyev 97. Xəzər Mahmudov 5. İdris İnqilablı 70. Mehdi Tahirov 44. Həzrət İsayev 3. Tuncay Yusifli 30. Xəlil Mürsəlli
Baş məşqçi: Jorj Kaşkilya
09:40
Bu gün Misli Premyer Liqasının XII turunun növbəti qarşılaşması keçiriləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Nefçi” “İmişli”ni qəbul edəcək.
Oyun saat 17:30-da başlayacaq. “Neftçi” 15 xalla 7-ci, “İmişli” isə 12 xalla 9-cu sıradadır.
Misli Premyer Liqası
II dövrə, XII tur
23 noyabr
17:30. “Neftçi” - “İmişli”
Hakimlər: Cavid Cəlilov, Kamran Bayramov, Müslüm Əliyev, İslam Məmmədov.
VAR: Tural Qurbanov.
AVAR: Asiman Əzizli.
Hakim-inspektor: İmanxan Sultani.
AFFA nümayəndəsi: Elgiz Abbasov.
Palms Sports Arena