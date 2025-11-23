24 Noyabr 2025
AZ

PSJ böyük hesabla “Havr”a qalib gəlib

Dünya futbolu
Xəbərlər
23 Noyabr 2025 02:29
59
PSJ böyük hesabla “Havr”a qalib gəlib

Fransa Liqa 1 mövsümünün 13-cü turunun PSJ və “Havr” arasında oyunu başa çatıb.

İdman.Biz bildirir ki, oyun Parisdəki “Park de Prens” stadionunda baş tutub.

PSJ-nin yarımmüdafiəçisi Li Kan İn matçın ilk qolunu 29-cu dəqiqədə vurub. İkinci hissədə yarımmüdafiəçi Joao Neveş 66-cı dəqiqədə fərqi artırıb. Bredli Barkola 87-ci dəqiqədə hesabı 3:0 edən son qolu vurdu.

13 oyundan sonra PSJ Fransa liqasının turnir cədvəlinə 30 xalla başçılıq edir. “Havr” 14 xalla 12-ci yerdədir.

Növbəti turda PSJ “Monako” (29 noyabr), “Havr” isə “Lill” (30 noyabr) ilə qarşılaşacaq.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Napoli”nin müdafiəçisi “Qarabağ”la oyun barədə: “Çətin matç olacaq”
20:05
Azərbaycan futbolu

“Napoli”nin müdafiəçisi “Qarabağ”la oyun barədə: “Çətin matç olacaq”

Alessandro Buoncorno yaxşı nəticə əldə edə biləcəklərinə əmindir
Vinisius Alonsoya görə “Real”la müqavilənin uzadılmasından imtina edib - The Athetic
19:51
Dünya futbolu

Vinisius Alonsoya görə “Real”la müqavilənin uzadılmasından imtina edib - The Athetic

Braziliyalı ildə 30 milyon avro istəyir
Qvardiola “Bayer”lə oyun barədə: “Son dərəcə vacib bir oyundur”
19:36
Dünya futbolu

Qvardiola “Bayer”lə oyun barədə: “Son dərəcə vacib bir oyundur”

“Mançester Siti” 10 xalla turnir cədvəlində dördüncü yerdədir
Alonso və onun heyəti oyunçularla əlaqəni itirib - KİV
18:52
Dünya futbolu

Alonso və onun heyəti oyunçularla əlaqəni itirib - KİV

Madrid klubu turnir cədvəlinə başçılıq edir və “Barselona”dan bir xal öndədir
İtaliya A Seriyasında oynamış futbolçu: “Qarabağ” “Napoli” ilə matçda sürpriz edə bilər”
17:25
Futbol

İtaliya A Seriyasında oynamış futbolçu: “Qarabağ” “Napoli” ilə matçda sürpriz edə bilər”

Stepan Tomas Azərbaycan çempionunun İtaliyada sürpriz edə biləcəyinə inandığını bildirib
Canni De Byazi: “Qarabağ” bu mövsüm xüsusi olaraq Çempionlar Liqası üçün hazırlaşıb”
17:10
Futbol

Canni De Byazi: “Qarabağ” bu mövsüm xüsusi olaraq Çempionlar Liqası üçün hazırlaşıb”

O, Ağdam təmsilçisini Azərbaycanın ən hegemon klubu adlandırıb
Yurgen Klopp yenidən məşqçiliyə qayıdacaq? – “Bavariya” rəsmisindən İDDİALI AÇIQLAMA
16:55
Futbol

Yurgen Klopp yenidən məşqçiliyə qayıdacaq? – “Bavariya” rəsmisindən İDDİALI AÇIQLAMA

Onun yenidən məşqçiliyə qayıdacağı barədə iddialar güclənib

Ən çox oxunanlar

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Turan Tovuz” oyunu bərabərliklə yekunlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Noyabr 16:55
Futbol

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Turan Tovuz” oyunu bərabərliklə yekunlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura noyabrın 23-də yekun vurulacaq
“Neftçi” PFK Samir Abasovu istefaya göndərib - YENİLƏNİB + VİDEO
22:04
Futbol

“Neftçi” PFK Samir Abasovu istefaya göndərib - YENİLƏNİB + VİDEO

Komandanı “Turan Tovuz”la noyabrın 28-də keçiriləcək qarşılaşmaya hazırlamaq Sənan Qurbanova həvalə edilib
VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının bağlanış mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB
21 Noyabr 23:32
Digər

VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının bağlanış mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB

Azərbaycan yarışda 20 növdə 174 idmançı ilə təmsil olub
Dünya çempionatı: Şahmat üzrə millimizin yarımfinaldakı rəqibi müəyyənləşib
22 Noyabr 03:04
Şahmat

Dünya çempionatı: Şahmat üzrə millimizin yarımfinaldakı rəqibi müəyyənləşib

Digər yarımfinalda FIDE komandası Çinlə qarşılaşacaq