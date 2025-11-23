PSJ böyük hesabla “Havr”a qalib gəlib

Fransa Liqa 1 mövsümünün 13-cü turunun PSJ və “Havr” arasında oyunu başa çatıb.
İdman.Biz bildirir ki, oyun Parisdəki “Park de Prens” stadionunda baş tutub.
PSJ-nin yarımmüdafiəçisi Li Kan İn matçın ilk qolunu 29-cu dəqiqədə vurub. İkinci hissədə yarımmüdafiəçi Joao Neveş 66-cı dəqiqədə fərqi artırıb. Bredli Barkola 87-ci dəqiqədə hesabı 3:0 edən son qolu vurdu.
13 oyundan sonra PSJ Fransa liqasının turnir cədvəlinə 30 xalla başçılıq edir. “Havr” 14 xalla 12-ci yerdədir.
Növbəti turda PSJ “Monako” (29 noyabr), “Havr” isə “Lill” (30 noyabr) ilə qarşılaşacaq.