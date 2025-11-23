24 Noyabr 2025
Entso Mareska: “Qələbəyə layiq idik”

23 Noyabr 2025 03:23
Entso Mareska: "Qələbəyə layiq idik"

“Çelsi”nin baş məşqçisi Entso Mareska İngiltərə Premyer Liqasının 12-ci turunda “Bernli” ilə oyun barədə danışıb.

İdman.Biz bildirir ki, matç 2:0 hesabı ilə “Çelsi”nin xeyrinə qurtarıb.

“Çox çətin oyun idi, oyunçular yaxşı mübarizə apardılar və biz daha bir dəfə qapımızı toxunulmaz saxladıq. Rəqibin ikinci hissədə yalnız bir yaxşı şansı oldu, sonra isə cərimə meydançasında bir az xaosa yol verdik ki, bu da oyunun bir hissəsidir, amma ümumilikdə qələbəyə layiq idik və xoşbəxtik. Hər kəsin iştirak etməsi vacibdir”, - Mareska klubun rəsmi saytında bildirib.

İngiltərə Premyer Liqasında 12 oyundan sonra “Çelsi”nin 23 xalı var və turnir cədvəlində ikinci yerdədir. “Bernli” 10 xalla 19-cu yerdədir.

“Napoli”nin müdafiəçisi “Qarabağ”la oyun barədə: “Çətin matç olacaq”
20:05
Azərbaycan futbolu

“Napoli”nin müdafiəçisi “Qarabağ”la oyun barədə: “Çətin matç olacaq”

Alessandro Buoncorno yaxşı nəticə əldə edə biləcəklərinə əmindir
Vinisius Alonsoya görə “Real”la müqavilənin uzadılmasından imtina edib - The Athetic
19:51
Dünya futbolu

Vinisius Alonsoya görə “Real”la müqavilənin uzadılmasından imtina edib - The Athetic

Braziliyalı ildə 30 milyon avro istəyir
Qvardiola “Bayer”lə oyun barədə: “Son dərəcə vacib bir oyundur”
19:36
Dünya futbolu

Qvardiola “Bayer”lə oyun barədə: “Son dərəcə vacib bir oyundur”

“Mançester Siti” 10 xalla turnir cədvəlində dördüncü yerdədir
Alonso və onun heyəti oyunçularla əlaqəni itirib - KİV
18:52
Dünya futbolu

Alonso və onun heyəti oyunçularla əlaqəni itirib - KİV

Madrid klubu turnir cədvəlinə başçılıq edir və “Barselona”dan bir xal öndədir
İtaliya A Seriyasında oynamış futbolçu: “Qarabağ” “Napoli” ilə matçda sürpriz edə bilər”
17:25
Futbol

İtaliya A Seriyasında oynamış futbolçu: “Qarabağ” “Napoli” ilə matçda sürpriz edə bilər”

Stepan Tomas Azərbaycan çempionunun İtaliyada sürpriz edə biləcəyinə inandığını bildirib
Canni De Byazi: “Qarabağ” bu mövsüm xüsusi olaraq Çempionlar Liqası üçün hazırlaşıb”
17:10
Futbol

Canni De Byazi: “Qarabağ” bu mövsüm xüsusi olaraq Çempionlar Liqası üçün hazırlaşıb”

O, Ağdam təmsilçisini Azərbaycanın ən hegemon klubu adlandırıb
Yurgen Klopp yenidən məşqçiliyə qayıdacaq? – “Bavariya” rəsmisindən İDDİALI AÇIQLAMA
16:55
Futbol

Yurgen Klopp yenidən məşqçiliyə qayıdacaq? – “Bavariya” rəsmisindən İDDİALI AÇIQLAMA

Onun yenidən məşqçiliyə qayıdacağı barədə iddialar güclənib

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Turan Tovuz” oyunu bərabərliklə yekunlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Noyabr 16:55
Futbol

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Turan Tovuz” oyunu bərabərliklə yekunlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura noyabrın 23-də yekun vurulacaq
“Neftçi” PFK Samir Abasovu istefaya göndərib - YENİLƏNİB + VİDEO
22:04
Futbol

“Neftçi” PFK Samir Abasovu istefaya göndərib - YENİLƏNİB + VİDEO

Komandanı “Turan Tovuz”la noyabrın 28-də keçiriləcək qarşılaşmaya hazırlamaq Sənan Qurbanova həvalə edilib
VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının bağlanış mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB
21 Noyabr 23:32
Digər

VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının bağlanış mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB

Azərbaycan yarışda 20 növdə 174 idmançı ilə təmsil olub
Dünya çempionatı: Şahmat üzrə millimizin yarımfinaldakı rəqibi müəyyənləşib
22 Noyabr 03:04
Şahmat

Dünya çempionatı: Şahmat üzrə millimizin yarımfinaldakı rəqibi müəyyənləşib

Digər yarımfinalda FIDE komandası Çinlə qarşılaşacaq