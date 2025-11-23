Pol Poqba: “Futbol mənim üçün bitməyib”

“Monako”nun yarımmüdafiəçisi Pol Poqba Fransa Liqa 1-in 13-cü turunda “Renn”lə oyunda uzun müddət fasilədən sonra meydana qayıtması barədə danışıb.
İdman.Biz bildirir ki, oyun 4:1 hesabı ilə “Renn”in qələbəsi ilə qurtarıb.
“Futbol mənim üçün bitməyib. Çox çalışdıq, iki ildən çox qayıtmağı gözlədik... Baş verən hər şeyə, futboldan kənar tarixə baxmayaraq. Çox əziyyət çəkdim və bunu səbirsizliklə gözləyirdim. Şeytan səni bitdiyinə inandırmağa çalışdığı anlar olur. Amma Tanrı var, özümə və keyfiyyətlərimə inanıram. Heç nə etməmişəm, bu mənim günahım deyil. Həmişə ümidimi saxlamışam", - deyə RMC Sport Poqbanın sözlərini sitat gətirir.
Futbolçu 811 gün rəsmi matçda oynamayıb. Poqba uzun müddət zədələrindən sağalıb və “Renn”ə qarşı matç onun “Monako”da ilk oyunu olub. Onun sonuncu dəfə meydana çıxması 2023-cü ilin sentyabrında olub, o zaman o, “Yuventus”da “Empoli”yə qarşı 28 dəqiqə oynayıb.