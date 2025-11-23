Arne Slot: “Son vaxtlar fürsətlərimizi çox əldən veririk” - VİDEO

Premyer Liqanın 12-ci turunda “Liverpul”un “Nottingem Forest”ə 3:0 hesabı ilə məğlub olmasından sonra Arne Slot komandanın hazırkı vəziyyətini necə yaxşılaşdırmaq barədə şərh verib.
İdman.Biz bildirir ki, hazırda “qırmızılar” Premyer Liqanın turnir cədvəlində 18 xalla 11-ci yerdədir.
“Bu, mənim məsuliyyətimdir. Qazansaq da, uduzsaq da, bütün məsuliyyət məndədir. Amma mən həm də görürəm ki, komanda sona qədər mübarizə aparır, azarkeşlərimiz bizi sona qədər dəstəkləyir və oyunçular final fitinə qədər çalışmağa davam edirlər.
Son vaxtlar fürsətlərimizi çox əldən veririk və sonra qol buraxırıq, amma bu, bütün mövsüm davam etməyəcək. Qol vurmaqdan gələn enerjiyə ehtiyacımız var”, - Slot deyib.