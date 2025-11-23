24 Noyabr 2025
AZ

Misli Premyer Liqası XII tur: “Sabah” - “Şamaxı” qarşılaşması qolsuz başa çatdı

Futbol
Xəbərlər
23 Noyabr 2025 16:58
105
Misli Premyer Liqası XII tur: “Sabah” - “Şamaxı” qarşılaşması qolsuz başa çatdı

“Sabah” - “Şamaxı” oyunu başa çatıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, gərgin keçən oyunda tərəflər qapılara yol tapa bilməyiblər.

16:06

İdman.Biz xəbər verir ki, “Sabah” - “Şamaxı” oyununda ikinci hissə başlayıb. Birinci hissədə hesab açılmayıb.

15:50

“Sabah” - “Şamaxı” oyununda birinci hissə qolsuz başa çatdı.

15:00

İdman.Biz xəbər verir ki, Misli Premyer Liqasının XII turu çərçivəsində “Sabah” - “Şamaxı” oyunu başlayıb.

14:20

“Sabah” Misli Premyer Liqasının XII turunda Bank Respublika Arenada “Şamaxı”nı qəbul edir.

İdman.Biz xəbər verir ki, komandalar saat 15:00-da start götürəcək oyunda meydana aşağıdakı heyətlərlə çıxacaq:

"Sabah": 92. Stas Pokatilov 2. Amin Seydiyev (k)88. Xəyal Əliyev20. Coy Lens Mikels 21. Velko Simiç 40. İqor Noqeyra 3. Stiv Solvet 27. Timoteuş Puxaç 13. İvan Lepiniça 33. Umarali Raxmonaliyev 19. Aron Maluda

Ehtiyat oyunçular: 55. Nicat Mehbalıyev 72. Rustam Samiqullin 17. Tellur Mütəllimov 46. Aleksey İsayev 10. Anatoli Nuriyev 5. Rəhman Daşdəmirov 6. Abdulax Xaybulaev 89. Cəfər Muxtarov 11. Kahim Parris 53. Andrey Santos.

Baş məşqçi: Valdas Dambrauskas.

"Şamaxı": 1. Rikardo Fernandes 5. Arsen Ağcabəyov (k) 97. Oruc Məmmədov 82. Rüfət Abbasov 3. Vladislav Veremeyev 13. Rikardo Apolinario 11. Dioqo Balau 4. Sezar Enrike 44. David Santos 19. Abdullahi Şuaybu 8. Alfons Msanqa

Ehtiyat oyunçular: 62. Abdulla Seydəhmədov 99. Səlim Həşimov 17. Rafael Məhərrəmli 80. Həbib İsmayılov 21. Bilal İsmayılov 27. Emil Süleymanov 7. Edqar Adilxanov 77. Nihat Mehralıyev 14. Ravil Qafarov 24. Sənan Muradlı 90. Davud Mənsumov 6. Antonio Lara.

Baş məqçi: Ayxan Abbasov.

09:30

Bu gün Misli Premyer Liqasının XII turunun növbəti qarşılaşması keçiriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Sabah” “Şamaxı”nı qəbul edəcək.

Oyun saat 15:00-da başlayacaq. “Sabah” 21 xalla 4-cü, qonaqlar isə 13 xalla 8-ci sıradadır.

Misli Premyer Liqası
II dövrə, XII tur
23 noyabr
15:00. “Sabah” - “Şamaxı”
Hakimlər: Kamranbəy Rəhimov, Zeynal Zeynalov, Eyyub İbrahimov, Əkbər Əhmədov.
VAR: Əli Əliyev.
AVAR: Teymur Teymurov.
Hakim-inspektor: Vüsal Əliyev.
AFFA nümayəndəsi: Anar Şıxəliyev.

Bank Respublika Arena

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Marko Yankoviç ikinci dəfə ata olub - FOTO
21:34
Futbol

Marko Yankoviç ikinci dəfə ata olub - FOTO

Monteneqrolu futbolçunun Niksa adlı bir oğlu da var
II Liqa: Lider “Qaradağ Lökbatan”dan böyükhesablı qələbə, “Araz Saatlı”nın ilk uğuru
21:19
Azərbaycan çempionatı

II Liqa: Lider “Qaradağ Lökbatan”dan böyükhesablı qələbə, “Araz Saatlı”nın ilk uğuru

“Qaradağ Lökbatan” 27 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
“Napoli”nin müdafiəçisi “Qarabağ”la oyun barədə: “Çətin matç olacaq”
20:05
Azərbaycan futbolu

“Napoli”nin müdafiəçisi “Qarabağ”la oyun barədə: “Çətin matç olacaq”

Alessandro Buoncorno yaxşı nəticə əldə edə biləcəklərinə əmindir
Vinisius Alonsoya görə “Real”la müqavilənin uzadılmasından imtina edib - The Athetic
19:51
Dünya futbolu

Vinisius Alonsoya görə “Real”la müqavilənin uzadılmasından imtina edib - The Athetic

Braziliyalı ildə 30 milyon avro istəyir
Qvardiola “Bayer”lə oyun barədə: “Son dərəcə vacib bir oyundur”
19:36
Dünya futbolu

Qvardiola “Bayer”lə oyun barədə: “Son dərəcə vacib bir oyundur”

“Mançester Siti” 10 xalla turnir cədvəlində dördüncü yerdədir
Andrey Sinenka: “Qələbəni kim çox istəyirsə, o da qazanır”
19:07
Azərbaycan çempionatı

Andrey Sinenka: “Qələbəni kim çox istəyirsə, o da qazanır”

Belaruslu qapıçı gərgin məşqlərin nəticəsində qələbə qazanıldığını düşünür
Alonso və onun heyəti oyunçularla əlaqəni itirib - KİV
18:52
Dünya futbolu

Alonso və onun heyəti oyunçularla əlaqəni itirib - KİV

Madrid klubu turnir cədvəlinə başçılıq edir və “Barselona”dan bir xal öndədir

Ən çox oxunanlar

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Turan Tovuz” oyunu bərabərliklə yekunlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Noyabr 16:55
Futbol

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Turan Tovuz” oyunu bərabərliklə yekunlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura noyabrın 23-də yekun vurulacaq
VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının bağlanış mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB
21 Noyabr 23:32
Digər

VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının bağlanış mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB

Azərbaycan yarışda 20 növdə 174 idmançı ilə təmsil olub
Samir Abbasov istefası ilə bağlı: “İndiyədək arxamda kim olub ki?” - YENİLƏNİB + VİDEO
13:10
Futbol

Samir Abbasov istefası ilə bağlı: “İndiyədək arxamda kim olub ki?” - YENİLƏNİB + VİDEO

47 yaşlı mütəxəssis “Neftçi” haqqında danışmaq istəmədiyini bildirib
Dünya çempionatı: Şahmat üzrə millimizin yarımfinaldakı rəqibi müəyyənləşib
22 Noyabr 03:04
Şahmat

Dünya çempionatı: Şahmat üzrə millimizin yarımfinaldakı rəqibi müəyyənləşib

Digər yarımfinalda FIDE komandası Çinlə qarşılaşacaq