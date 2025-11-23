Misli Premyer Liqası XII tur: “Sabah” - “Şamaxı” qarşılaşması qolsuz başa çatdı

“Sabah” - “Şamaxı” oyunu başa çatıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, gərgin keçən oyunda tərəflər qapılara yol tapa bilməyiblər.
16:06
İdman.Biz xəbər verir ki, “Sabah” - “Şamaxı” oyununda ikinci hissə başlayıb. Birinci hissədə hesab açılmayıb.
15:50
“Sabah” - “Şamaxı” oyununda birinci hissə qolsuz başa çatdı.
15:00
İdman.Biz xəbər verir ki, Misli Premyer Liqasının XII turu çərçivəsində “Sabah” - “Şamaxı” oyunu başlayıb.
14:20
“Sabah” Misli Premyer Liqasının XII turunda Bank Respublika Arenada “Şamaxı”nı qəbul edir.
İdman.Biz xəbər verir ki, komandalar saat 15:00-da start götürəcək oyunda meydana aşağıdakı heyətlərlə çıxacaq:
"Sabah": 92. Stas Pokatilov 2. Amin Seydiyev (k)88. Xəyal Əliyev20. Coy Lens Mikels 21. Velko Simiç 40. İqor Noqeyra 3. Stiv Solvet 27. Timoteuş Puxaç 13. İvan Lepiniça 33. Umarali Raxmonaliyev 19. Aron Maluda
Ehtiyat oyunçular: 55. Nicat Mehbalıyev 72. Rustam Samiqullin 17. Tellur Mütəllimov 46. Aleksey İsayev 10. Anatoli Nuriyev 5. Rəhman Daşdəmirov 6. Abdulax Xaybulaev 89. Cəfər Muxtarov 11. Kahim Parris 53. Andrey Santos.
Baş məşqçi: Valdas Dambrauskas.
"Şamaxı": 1. Rikardo Fernandes 5. Arsen Ağcabəyov (k) 97. Oruc Məmmədov 82. Rüfət Abbasov 3. Vladislav Veremeyev 13. Rikardo Apolinario 11. Dioqo Balau 4. Sezar Enrike 44. David Santos 19. Abdullahi Şuaybu 8. Alfons Msanqa
Ehtiyat oyunçular: 62. Abdulla Seydəhmədov 99. Səlim Həşimov 17. Rafael Məhərrəmli 80. Həbib İsmayılov 21. Bilal İsmayılov 27. Emil Süleymanov 7. Edqar Adilxanov 77. Nihat Mehralıyev 14. Ravil Qafarov 24. Sənan Muradlı 90. Davud Mənsumov 6. Antonio Lara.
Baş məqçi: Ayxan Abbasov.
09:30
Bu gün Misli Premyer Liqasının XII turunun növbəti qarşılaşması keçiriləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Sabah” “Şamaxı”nı qəbul edəcək.
Oyun saat 15:00-da başlayacaq. “Sabah” 21 xalla 4-cü, qonaqlar isə 13 xalla 8-ci sıradadır.
Misli Premyer Liqası
II dövrə, XII tur
23 noyabr
15:00. “Sabah” - “Şamaxı”
Hakimlər: Kamranbəy Rəhimov, Zeynal Zeynalov, Eyyub İbrahimov, Əkbər Əhmədov.
VAR: Əli Əliyev.
AVAR: Teymur Teymurov.
Hakim-inspektor: Vüsal Əliyev.
AFFA nümayəndəsi: Anar Şıxəliyev.
Bank Respublika Arena