Pedri “Çelsi” ilə oyunda iştirak etməyəcək - VİDEO

“Barselona”nın 22 yaşlı yarımmüdafiəçi Pedri Çempionlar Liqasının ümumi mərhələsində “Çelsi”yə qarşı keçiriləcək oyunda komandaya kömək edə bilməyəcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Diario AS” nəşrinin məlumatına görə, futbolçu sol budun ikibaşlı əzələsinin distal hissəsindəki yırtıqdan sonra bərpa prosesini vaxtında tamamlamayıb.
Klub onun dönüşünə ümid etsə də, reabilitasiya müddəti Pedrinin meydana çıxmasına imkan vermir.
Qeyd edək ki, “Çelsi” - “Barselona” oyunu noyabrın 25-də Londonda keçiriləcək
