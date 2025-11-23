“İnter”də Kristian Kivunun güclü ehtiyat xətti Milan derbisindən əvvəl üstünlük kimi dəyərləndirilir

“İnter”in fransalı hücumçu Markus Tyuramın zədədən sağalaraq yenidən start heyətinə yaxın olması Milan derbisi öncəsi komandaya əlavə üstünlük qazandırıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Corriere della Sera”nın məlumatına görə, 28 yaşlı hücumçu bu qarşılaşmada əsas heyətdə yer alacaq. Tyuram iki aya yaxındır startda meydana çıxmır.
Tyuramın qayıdışı baş məşqçi Kristian Kivuya yenidən “Thu-La” - Tyuram və Lautaro Martines hücum cütlüyündən istifadə etməyə imkan verir. Argentina millisinin hücumçusu Lautaro Martines derbidə komandasının kapitanı olacaq.
Digər tərəfdən, mövsümə uğurlu başlayan Anje-Yoan Bonni və Françesko Pio Espozito ehtiyatda qalacaqlar. Bonni artıq çempionatda dörd qol vurub və “İnter”də yalnız Hakan Çalhanoğlu ondan daha çox qol müəllifidir. Espozito isə İtaliya millisinin heyətində dünya çempionatı seçmə mərhələsində iki qol vurmaqla diqqət çəkib.
Bu səbəbdən Kivu ehtiyat skamyasında da güclü hücum potensialına malikdir və matçın gedişatından asılı olaraq gənc futbolçularından istifadə etmək imkanı əldə edir.