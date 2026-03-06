Məhəmməd Muradlı “Aeroflot Open” turnirinin əlavə əmsal qaydasını absurd adlandırıb

Azərbaycan şahmatçısı Məhəmməd Muradlı Rusiyanın paytaxtı Moskvada keçirilmiş “Aeroflot Open” turnirinin qeyri-adi əlavə əmsal qaydasından narazı qalıb.
O, yarışın normal keçdiyini söyləyib.
“Turnir ümumi olaraq mənim üçün normal keçdi. Bunu reytinqin artması baxımından uğurlu çıxış adlandırmaq olar. Oyunlar onu göstərdi ki, daha yaxşı nəticə əldə etmək olardı. Səkkizinci görüşdə şanslarımı daha yaxşı dəyərləndirə bilmədim. Qalibiyyət üçün üstünlük əldə edə bilərdim, amma qarşılaşma heç-heçə bitdi. Bu da işləri çətinləşdirdi”, - deyə o, report.az-a açıqlamasında bildirib.
22 yaşlı qrossmeyster turnirin qeyri-adi qaydasının olduğunu da sözlərinə əlavə edib:
“Həm də turnirin qeyri-adi qaydası var idi. Əlavə əmsallarda 3-16-cı yerləri bölüşdürdüm və 10-cu yeri tutdum. Əlavə əmsal qara fiqurlarla oyun sayının çox olmağı idi. Bu isə absurd əlavə əmsaldır. Çünki oyunçudan asılı olan bir şey deyil. Ağlarla oyun sayının çoxluğu lotereya kimidir. Əlavə əmsalda daha şanssız idim deyə, aşağı sıralara düşdüm. Yoxsa turniri ilk “5-lik”də, “3-lük”də bitirə bilərdim. Amma turnirin maraqlı olduğunu deyə bilərəm. Yeni oyun vaxtını sınamış oldum. Ümid edirəm ki, növbəti yarışlarda daha yaxşı nəticələr qazanacağam”.
Qeyd edək ki, Məhəmməd Muradlı “Aeroflot Open” turnirində Azərbaycan təmsilçiləri arasında ən yaxşı nəticə göstərib. O, ötən ay finalda Şəhriyar Məmmədyarovu məğlub edərək ölkə çempionu olub.