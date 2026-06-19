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Azərbaycanın 3 boksçusu Dünya kubokunun yarımfinalında mübarizə aparacaq

Boks
Xəbərlər
19 İyun 2026 19:16
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Azərbaycanın 3 boksçusu Dünya kubokunun yarımfinalında mübarizə aparacaq

Çinin Quyyan şəhərində boks üzrə Dünya kubokunda 1/4 finala yekun vurulub. Reytinq xarakterli yarışda Azərbaycan millisinin daha iki idmançısı adını yarımfinala yazdırıb.

İdman.Biz bildirir ki, Səidcəmşid Cəfərov (75 kq) ikinci döyüşündə Muhammad Nurani (İran) ilə münasibətinə aydınlıq gətirib. Boksçumuz rəqibinə ikinci raundda nokautla qalib gəlib. O, yarımfinalda Qabriel Quidi Rontani (İtaliya) ilə qarşılaşacaq.

Murad Allahverdiyev (80 kq) isə 1/4 finalda Marlon Sevehondan (Avstraliya) güclü olub. Boksçumuz rəqibini 5:0 (29:28, 29:28, 29:28, 30:27, 30:27) hesabı ilə məğlub edib. Allahverdiyev yarımfinalda Cavohir Ummataliyevlə (Özbəkistan) döyüşəcək.

Bununla da özləri üçün ən azı bürünc medalı təmin edən boksçularımızın sayı 3-ə yüksəlib. Daha öncə Alfonso Dominqes (90 kq) də yarımfinala vəsiqə qazanıb.

Qeyd edək ki, yarımfinal döyüşləri iyunun 20-də olacaq.

İdman.Biz
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