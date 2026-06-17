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Floyd Meyvezerə qarşı oğurluq və fırıldaqçılıq ittihamları irəli sürülüb

Boks
Xəbərlər
17 İyun 2026 04:05
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Floyd Meyvezerə qarşı oğurluq və fırıldaqçılıq ittihamları irəli sürülüb

49 yaşlı beş divizionlu keçmiş dünya boks çempionu Floyd Meyvezer Jr. 100.000 dollar və ya daha çox məbləğdə oğurluqda, eləcə də 1200 dollar və ya daha çox məbləğdə fırıldaqçılıq niyyəti ilə qəbz verməkdə və ya istifadə etməkdə ittiham olunur.

İdman.Biz bildirir ki, Klark mahalı prokurorluğu ilkin cinayət ittihamlarını 27 apreldə irəli sürüb və üç gün sonra Meyvezerin hakim qarşısına çıxması üçün məhkəmə qərarı verib. Vəkilinin bazar ertəsi günü çıxışı bu qərara uyğun görünür.

İddia ərizəsində iddia olunur ki, Meyvezer 31 dekabr 2024-cü ildə “Wells Fargo” bank hesabından Las Veqasdakı yüksək səviyyəli təkrar satış butiki olan "Gold and Beyond"a 200.000 dollarlıq qəbz yazıb. İddia ərizəsində həmçinin Meyvezerin hesabında “tam ödəmək üçün kifayət qədər vəsaiti, əmlakı və ya krediti olmadığı” halda qəbz yazdığı da iddia olunur.

Oğurluq ittihamında Meyvezerin “əmlak və ya xidmətlər müqabilində qəbz yazdığı, qəbzin təqdim edildikdən sonra ödənilməyəcəyini bilərək” yazdığı iddia olunur. Şikayətdə iddia olunur ki, Meyvezer bunu “qəsdən, cinayətkarcasına və qanuni səlahiyyət olmadan” edib.

Nevada qanunvericiliyinə görə, dələduzluq ittihamı ilə təqsirli bilinərsə, Meyvezer bir ildən dörd ilə qədər həbs cəzası və 5000 dollara qədər cərimə, üstəgəl xərclər ilə üzləşir. Böyük oğurluq bir ildən 20 ilə qədər həbs cəzası və 15.000 dollara qədər cərimə ilə üzləşir.

İdman.Biz
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