Azərbaycanın iki boksçusu Dünya kubokuna qələbə ilə başlayıb - FOTO

Çinin Quyyan şəhərində boks üzrə Dünya kubokuna start verilib.
İdman.biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Boks Federasiyası məlumat yayıb.
Bildirilir ki, reytinq xarakterli yarışın ilk günündə Azərbaycan millisinin iki idmançısı rinqə çıxıb.
50 kq-da Sübhan Mamedov 1/8 final çərçivəsində hindistanlı Rişi Singlə üz-üzə gəlib. Hər 3 raundu xeyrinə bitirən dünya çempionumuz yekunda 5:0 (30:27, 29:28, 30:27, 29:28, 30:27) hesabı ilə qələbə qazanıb. Mamedov ikinci döyüşündə ilk mərhələdən azad olan Asilbek Jalilovla (Özbəkistan) münasibətinə aydınlıq gətirəcək. Döyüş iyunun 19-da olacaq.
Məhəmmədəli Aşırəliyev (60 kq) də debütdə qələbə qazanıb. Yakub Krzpeiti (Polşa) 3:2 (29:28, 28:29, 27:30, 27:30, 29:28) hesabı ilə məğlub edən boksçumuz 1/8 finalda Luis Qabrieli (Braziliya) sınağa çəkəcək. Görüş iyunun 17-də olacaq.
Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi Dünya kubokuna səkkiz boksçusu ilə yollanıb.