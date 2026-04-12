Tayson Fyuri Entoni Coşuanı döyüşə çağırıb

12 Aprel 2026 04:10
Keçmiş WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring və IBF ağır çəkili çempionu Tayson Fyuri Londonda keçirilən turnirdə rusiyalı Arslanbek Mahmudovu məğlub etdikdən sonra keçmiş IBF, WBA, WBO və IBO ağır çəkili çempionu Entoni Coşuanı döyüşə çağırıb.

İdman.Biz bildirir ki, həmin vaxt arenada olan Coşua çağırışı qəbul edib.

Fyurinin 34 qələbəsi var, bunlardan 24-ü nokautla qazanılıb. İki məğlubiyyəti var, bir döyüş isə heç-heçə ilə nəticələnib.

Coşuanın 36 yaşı var. Britaniyalı boksçu 2013-cü ildən bəri peşəkar yarışlarda iştirak edir. Onun rekordu 29 qələbədir, bunlardan 26-sı nokautla qazanılıb. Onun dörd məğlubiyyəti var. O, 2012-ci il Olimpiya çempionu və boksdakı xidmətlərinə görə Britaniya İmperiyası Ordeninin kavaleridir.

