Zirvədən enmirlər: "Böyük İpək Yolu" turnirinin çempionları danışdı - FOTO

8 Aprel 2026 16:17
Bakıda keçirilmiş ənənəvi “Böyük İpək Yolu” beynəlxalq turnirində qızıl medal qazanan Azərbaycan boksçuları Amin Məmmədzadə (55 kq) və Sübhan Mamedovun əsas hədəfi nüfuzlu yarışlarda da uğur qazanmaqdır.

A.Məmmədzadə yarışa çox yaxşı hazırlaşdığını söyləyib.

“Qalib gələcəyimə inanırdım. Üç döyüşdə qələbə qazanaraq qızıl medala sahib çıxdım. Böyüklər arasında Avropa çempionatında iştirak etmək niyyətindəyəm. Orada da medal qazanmaq və Azərbaycan bayrağını yüksəltmək istəyirəm”, - deyə o, report.az-a açıqlamasında bildirib.

S.Mamedov da komanda yoldaşı kimi hazırlığın yüksək səviyyədə keçdiyini söyləyib:

“Hər üç qarşılaşmada rəqiblərimi məğlub etməyi bacardım. Bunun üçün sevinirəm. Artıq ikinci dəfədir ki, bu turnirdə çempionluq sevinci yaşayıram. Aprelin 20-də Braziliyada Dünya Kuboku keçiriləcək. Bu nəticəni orada da təkrarlamaq istəyirəm”.

Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi Bakı Boks Mərkəzində yarışda 21 medalla (6 qızıl, 5 gümüş, 10 bürünc) komanda hesabında birinci yeri tutub və “Böyük İpək Yolu” kubokuna yiyələnib. İkinci yerdə Qazaxıstan (3-5-7) qərarlaşıb, “üçlüy”ü Türkiyə (3-0-3) qapayıb.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Böyük İpək Yolu: Azərbaycan millisi komanda hesabında birinci olub
7 Aprel 18:53
Boks

Böyük İpək Yolu: Azərbaycan millisi komanda hesabında birinci olub - YENİLƏNİB + FOTO

Qarşılaşmada 10 ölkənin “əlcək ustaları” iştirak ediblər

Böyük İpək Yolu beynəlxalq turniri: 11 boksçumuz finaldadır
6 Aprel 22:23
Boks

Böyük İpək Yolu beynəlxalq turniri: 11 boksçumuz finaldadır

On boksçumuz bürünc medal qazanıb
Azərbaycan boksçularından Böyük İpək Yolunda möhtəşəm nəticə
5 Aprel 21:44
Boks

Azərbaycan boksçularından Böyük İpək Yolunda möhtəşəm nəticə

Bakıda keçirilən beynəlxalq turnirdə kişi boksçularımız azı bürünc medalı təmin ediblər
Tszyudannın rəqibi barədə açıqlaması hər kəsi təəccübləndirdi
5 Aprel 12:17
Boks

Tszyudannın rəqibi barədə açıqlaması hər kəsi təəccübləndirdi

Avstraliyalı boksçu 12 raundluq gərgin döyüşdə məğlubedilməz Denis Nurcanı üstələyərək çempionluq tituluna yiyələnib
Böyük İpək Yolu beynəlxalq turnirində Azərbaycanın 8 boksçusu yarımfinala yüksəlib
4 Aprel 21:51
Boks

Böyük İpək Yolu beynəlxalq turnirində Azərbaycanın 8 boksçusu yarımfinala yüksəlib

Böyük İpək Yolu beynəlxalq turniri aprelin 7-də başa çatacaq
Krouford rinqə mümkün qayıdışı barədə qəti danışıb
4 Aprel 05:10
Boks

Krouford rinqə mümkün qayıdışı barədə qəti danışıb

Terens Krouford karyerasını ötən il başa vurub

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 20:04
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qaralar" 40 xalla beşinci oldu
“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir
6 Aprel 20:51
Futbol

“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 7-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” səfərdə qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 17:31
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” səfərdə qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Kəpəz” 21 xalla turnir cədvəlində onuncudur
Azərbaycan Basketbol Liqası: “Naxçıvan” “Sərhədçi”ni məğlub edib - YENİLƏNİB
6 Aprel 22:38
Basketbol

Azərbaycan Basketbol Liqası: “Naxçıvan” “Sərhədçi”ni məğlub edib - YENİLƏNİB

Pley-in mərhələsinin ikinci oyunları aprelin 7-də yekunlaşacaq