Azərbaycan beynəlxalq boks turnirində beş qızıl medal qazanıb - FOTO

Bakıda ənənəvi Böyük İpək Yolu beynəlxalq turnirinin final görüşləri keçirilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, yarışda Azərbaycan millisindən 11 boksçu adını finala yazdırmışdı.
Sübhan Mamedov (50 kq), Amin Məmmədzadə (55 kq), Tayfur Əliyev (60 kq), Malik Həsənov (65 kq) və Sürət Qarayev (90 kq) qızıl, Bialhəbaşi Nəzərov (50 kq), Zəlimxan Süleymanov (55 kq), Məhəmmədəli Aşırəliyev (60 kq), Zaur Qəhrəmanov (65 kq) və Seyid Seyidov (80 kq) gümüş medal qazanıblar.
Qeyd edək ki, Boks Mərkəzində keçirilən qarşılaşmada 10 ölkənin “əlcək ustaları” iştirak ediblər.
