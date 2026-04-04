6 Aprel 2026
Krouford rinqə mümkün qayıdışı barədə qəti danışıb

4 Aprel 2026 05:10
Üç çəki dərəcəsində məğlubedilməz keçmiş mübahisəsiz dünya çempionu, amerikalı Terens Krouford rinqə mümkün qayıdışı barədə qəti şəkildə danışıb.

İdman.Biz bildirir ki, o qərarından məmnun olduğunu deyib.

“Hər şeydən məmnunam. Daha nə edə bilərəm? Daha nəyə nail ola bilərəm? Boksda qazandıqlarımdan məmnunam, minnətdaram, məmnunam, xeyirxaham və minnətdaram. Karyeramı bitirməyin bundan yaxşı yolu varmı? Karyeranı bitirmək rahatlıq gətirdi, eyni zamanda qarışıq hisslər də gətirdi.

Düşündüm ki, “lənət olsun, bu mənim ilk sevgimdir və hər şey sona çatır”. Boksun zirvəsinə çatdığım üçün və bütün bunlardan bir daha keçməyim lazım olmadığı üçün şadam. Çox sevdiyim şeydən imtina etməli olduğum üçün kədərləndim. Gənc və perspektivli döyüşçülər üçün yol açan qabaqcıllardan biri olmaq əla hissdir”, - deyə “The Ring” jurnalı Krouforddan sitat gətirir.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan boksçularından “Böyük İpək Yolu”nda möhtəşəm nəticə
5 Aprel 21:44
Boks

Azərbaycan boksçularından “Böyük İpək Yolu”nda möhtəşəm nəticə

Bakıda keçirilən beynəlxalq turnirdə kişi boksçularımız azı bürünc medalı təmin ediblər
Tszyudannın rəqibi barədə açıqlaması hər kəsi təəccübləndirdi
5 Aprel 12:17
Boks

Tszyudannın rəqibi barədə açıqlaması hər kəsi təəccübləndirdi

Avstraliyalı boksçu 12 raundluq gərgin döyüşdə məğlubedilməz Denis Nurcanı üstələyərək çempionluq tituluna yiyələnib
Böyük İpək Yolu beynəlxalq turnirində Azərbaycanın 8 boksçusu yarımfinala yüksəlib
4 Aprel 21:51
Boks

Böyük İpək Yolu beynəlxalq turnirində Azərbaycanın 8 boksçusu yarımfinala yüksəlib

Böyük İpək Yolu beynəlxalq turniri aprelin 7-də başa çatacaq
Azərbaycan millisinin daha dörd boksçusu Böyük İpək Yoluna qələbə ilə başlayıb
3 Aprel 21:43
Boks

Azərbaycan millisinin daha dörd boksçusu Böyük İpək Yoluna qələbə ilə başlayıb - YENİLƏNİB + FOTO

Böyük İpək Yolu beynəlxalq turniri aprelin 7-də başa çatacaq
Keniyalı boksçu rinqdəki debüt çıxışından sonra vəfat edib
3 Aprel 19:45
Boks

Keniyalı boksçu rinqdəki debüt çıxışından sonra vəfat edib - FOTO

Döyüş 28 martda baş tutub və hakim tərəfindən ikinci raundda dayandırılıb
Ceyk Pol dünya çempionuna hansı şərtlə avtomobil verəcəyini deyib
2 Aprel 23:29
Boks

Ceyk Pol dünya çempionuna hansı şərtlə avtomobil verəcəyini deyib

Britaniyalı idmançı Mayeli Flores Roskero ilə qarşılaşacaq

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO
4 Aprel 22:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Avropa Kuboku aprelin 5-də başa çatacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 20:04
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qaralar" 40 xalla beşinci oldu
Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” - “Sabah” oyunu heç-heçə başa çatdı
3 Aprel 21:56
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” - “Sabah” oyunu heç-heçə başa çatdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Cavab matçları aprelin 21-22-də keçiriləcək
İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 01:02
Futbol

İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinal oyunlarının püşkatması 5 apreldə keçiriləcək