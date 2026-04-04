Krouford rinqə mümkün qayıdışı barədə qəti danışıb

Üç çəki dərəcəsində məğlubedilməz keçmiş mübahisəsiz dünya çempionu, amerikalı Terens Krouford rinqə mümkün qayıdışı barədə qəti şəkildə danışıb.
İdman.Biz bildirir ki, o qərarından məmnun olduğunu deyib.
“Hər şeydən məmnunam. Daha nə edə bilərəm? Daha nəyə nail ola bilərəm? Boksda qazandıqlarımdan məmnunam, minnətdaram, məmnunam, xeyirxaham və minnətdaram. Karyeramı bitirməyin bundan yaxşı yolu varmı? Karyeranı bitirmək rahatlıq gətirdi, eyni zamanda qarışıq hisslər də gətirdi.
Düşündüm ki, “lənət olsun, bu mənim ilk sevgimdir və hər şey sona çatır”. Boksun zirvəsinə çatdığım üçün və bütün bunlardan bir daha keçməyim lazım olmadığı üçün şadam. Çox sevdiyim şeydən imtina etməli olduğum üçün kədərləndim. Gənc və perspektivli döyüşçülər üçün yol açan qabaqcıllardan biri olmaq əla hissdir”, - deyə “The Ring” jurnalı Krouforddan sitat gətirir.