Azərbaycan millisinin daha dörd boksçusu Böyük İpək Yoluna qələbə ilə başlayıb - YENİLƏNİB + FOTO

Bakıda kişi və qadın boksçular arasında ənənəvi Böyük İpək Yolu beynəlxalq turniri davam edir. Yarışın ikinci günündə Azərbaycan millisinin daha 4 boksçusu qələbə qazanıb.
60 kq-da Ümid Rüstəmov Conni Daleni (Avstraliya) məğlub edib. Boksçumuz 5:0 (30:27, 29:28, 29:28, 29:28, 29:28) hesabı ilə qalib gəlib. O, 1/4 finalda Məhəmmədəli Aşırəliyevlə (Azərbaycan) üz-üzə gələcək.
Bu çəkidə Məhəmmədəli Qasımzadə komanda yoldaşı Həsən Həsənlidən güclü olub – 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27). Milli üzvü 1/4 finalda Kaya Tolqanı (Türkiyə) sınağa çəkəcək.
Tayfur Əliyev də turnirə qələbə ilə başlayıb. Təmsilçimiz 1/8 finalda komanda yoldaşı Elbrus Adıgözəlovu üstələyib – 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 29:28, 30:27). O, növbəti görüşündə Mouates Beçeqra (Əlcəzair) ilə döyüşəcək.
Səbuhi Əlizadə (+90 kq) isə Errahim Maqtanı (Əlcəzair) mübarizədən kənarlaşdırıb. Boksçumuz 3:2 (29:28, 29:28, 28:29, 30:27, 27:30) hesabı ilə qələbə qazanmaqla yarımfinala yüksəlib və özü üçün azı bürünc medalı təmin edib. Əlizadə finala gedən yolda Aleksandr Şau (Avstraliya) ilə münasibətinə aydınlıq gətirəcək.
Qeyd edək ki, Boks Mərkəzində 10 ölkənin iştirakı ilə keçirilən Böyük İpək Yolu beynəlxalq turniri aprelin 7-də başa çatacaq.
Bakıda kişi və qadın boksçular arasında ənənəvi Böyük İpək Yolu beynəlxalq turnirinə start verilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, yarışın ilk günündə Azərbaycan millisinin dörd boksçusu mərhələ adlayıb.
55 kq-da Nicat Hüseynov startda İon Plinqanı (Moldova) məğlub edib. Hər 3 raundu xeyrinə bitirən Avropa çempionu yekunda 5:0 (30:27, 30:26, 30:27, 30:27, 30:27) hesabı ilə qalib gəlib.
Bu çəkidə Zəlimxan Süleymanov komanda yoldaşı Kənan Babayevi mübarizədən kənarlaşdırıb. O, ikinci raundda tam üstünlüklə qələbə qazanıb. Mərhələ adlayan Süleymanovla Hüseynov 1/4 finalda bir-birinə rəqib olublar.
Mahmud Hüseynov (65 kq) gürcüstanlı Zviad Tçotçua döyüşə çıxmadığı üçün 1/4 finala vəsiqə qazanıb. O, bu mərhələdə komanda yoldaşı Zaur Qəhrəmanovla döyüşəcək.
65 kq-da Malik Həsənov da adını 1/4 finala yazdırıb. Boksçumuz ilk görüşdə Yiğit Usdan (Türkiyə) üstün olub – 5:0 (29:28, 29:28, 30:27, 30:27, 30:27). Həsənov növbəti qarşılaşmasında Levan Demurovini (Gürcüstan) sınağa çəkəcək.
